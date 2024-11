Lil Durk wurde im Fall eines Mordkomplotts erneut angeklagt

Rapper Lil Durk (32) wurde vor rund zwei Wochen in Florida festgenommen, da er angeblich an einem Auftragsmord beteiligt gewesen sein soll. Wie TMZ berichtet, werde der US-Amerikaner nun mit zwei weiteren Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Mordkomplott belastet. Demnach wird ihm vorgeworfen, eine Verschwörung organisiert und mithilfe zwischenstaatlicher Kommunikation bei der Ermordung von Saviay'a Robinson, einem Cousin des Rappers Quando Rondo, assistiert zu haben. In der Anklageschrift der Bundespolizei werde der Rapper sogar im Wesentlichen als Hauptverantwortlicher der Operation bezeichnet.

Die Anklagepunkte stammen aus einer Schießerei im August 2022 vor einer Tankstelle in Los Angeles, unweit des Einkaufszentrums Beverly Center. Laut Staatsanwaltschaft soll Lil Durk die Reise seiner Gang-Affiliates der Gruppe "Only The Family" nach Kalifornien finanziert haben. Dort hätten sie sich in einem Hotel einquartiert und das Auto von Quando beobachtet, bevor sie das Feuer eröffneten und dessen Cousin töteten. Der Anschlag soll eine Vergeltungsmaßnahme für den Tod des OTF-Rappers King Von (✝26) im Jahr 2020 gewesen sein, der nach einer Auseinandersetzung mit Quandos Crew in Atlanta erschossen wurde.

Neben Lil Durk wurden noch fünf weitere Personen angeklagt. Keiner der Angeklagten hat sich bisher zu den Vorwürfen geäußert. Seit Oktober befindet sich der Rapper mittlerweile schon in Gewahrsam in Broward County in Florida. Wie das Justizministerium gegenüber TMZ mitteilte, sollen alle sechs Angeklagten in den kommenden Wochen vor einem US-Bundesgericht in Los Angeles vorgeführt werden.

