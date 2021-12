Lil Durk hat in ganz großem Stil um die Hand seiner Freundin angehalten! Als Rapper hat sich der Künstler längst einen Namen gemacht – spätestens seit er auf Drakes (35) Hit "Laugh Now, Cry Later" zu hören war. Auch im Privaten läuft es für den Künstler rund: Seit 2017 geht er mit India Royale durchs Leben. Vor drei Jahren kam schließlich ihre gemeinsame Tochter Willow zur Welt. Nun sorgte Lil Durk mit einer ganz besonderen Geste für Aufsehen: Er machte India einen Heiratsantrag – und zwar mitten auf der Konzertbühne!

In einem Instagram-Video hielt der 29-Jährige den außergewöhnlichen Moment fest. Während seines Gigs in Chicago holte er seine Partnerin auf die Bühne, ging vor ihr auf die Knie und teilte ihr durch das Mikro rührende Worte mit: "Du weißt, dass ich dich über alles liebe. Du warst meine Stütze, als ich viel durchgemacht habe." Nachdem der Musiker seine Liebe beteuert hatte, stellte er die Frage aller Fragen: "Willst du meine Frau werden?" Als India unter Tränen Ja gesagt hatte, steckte Lil Durk ihr vor dem jubelnden Publikum einen Diamantring an den Finger.

In der Kommentarspalte wurde Durk Derrick Banks, wie Lil Durk mit bürgerlichem Namen heißt, für diesen großen Augenblick gefeiert. Neben zahlreichen Fans staunten auch Kollegen wie Chance the Rapper (28) über die Aktion und gratulierten. Und der Sänger Morgan Wallen schrieb: "Ich freue mich so sehr für dich, Bruder!"

