Ex-Formel-1-Pilot Jochen Mass ist mit 78 Jahren gestorben

Familie und Freunde von Jochen Mass müssen Abschied von ihm nehmen: Der ehemalige deutsche Formel-1-Fahrer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren im Kreis seiner Familie im französischen Cannes gestorben. Er erlag dort einem Schlaganfall, den er bereits im Februar erlitten hatte, wie seine Angehörigen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigen. An Jochens Seite waren bis zu seinem letzten Atemzug seine geliebte Ehefrau Bettina sowie seine vier Kinder.

Der einstige Formel-1-Pilot bestritt insgesamt 105 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Vor genau 50 Jahren siegte er beim legendären Grand Prix in Barcelona – es blieb sein einziger Sieg bei einem Grand Prix. Später feierte Jochen außerdem einen Triumph beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Zudem hatte er auch zu Motorsport-Legende Michael Schumacher (56) einen besonderen Draht – ihn unterstützte er jahrelang als Mentor und Ratgeber in dessen erfolgreicher Karriere. 1996 empfahl er Schumi beispielsweise, zu Ferrari, seinem späteren Erfolgsrennstall, zu wechseln. "Wenn du Ferrari wieder stark machst, dann wirst du der König von Italien", eröffnete Jochen ihm damals.

Seine eigentliche Jugendliebe galt der See – nach dem Vorbild seines Großvaters plante Jochen zunächst eine Laufbahn als Kapitän und arbeitete kurzzeitig bei der Handelsmarine, ehe ihn die Liebe zum Motorsport auf eine ganz andere Piste führte. Mit seiner zweiten Ehefrau Bettina fand er schließlich auch privat sein großes familiäres Glück – mit ihr war er seit 1994 verheiratet. Auch in schwierigen Zeiten betonte er immer wieder, wie wertvoll ihm sein Familienleben war: "Was ich rings um mich herum habe, darüber kann ich mich sehr, sehr glücklich schätzen", verriet Jochen einst, wie ntv ihn zitiert.

Getty Images Jochen Mass im Januar 2019

Getty Images Jochen Mass im Januar 2018

