Hass nach Stillgeburt: Kim Virginia Hartung ist fassungslos

Kim Virginia Hartung (30) verlor vor ein paar Wochen ihr ungeborenes Baby. Diese grausame Nachricht machte ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac (29) vor wenigen Stunden publik. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte auf die Veröffentlichung der Nachricht offenbar keinen Einfluss, denn wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie sich noch viel mehr Zeit genommen, um ihren Verlust mit der Öffentlichkeit zu teilen. Grund dafür ist der unerbittliche Hass, den die Influencerin nun zu spüren bekommt. Viele User unterstellen ihr, die Schwangerschaft sowie die Stillgeburt inszeniert zu haben. "Das, was hier gerade auf Social Media passiert, ist einfach nur ein Stich ins Herz. Ich frage mich wirklich, wo die Menschlichkeit abgeblieben ist", schreibt Kim in ihrer Instagram-Story.

Eigentlich ging es Kim in der vergangenen Zeit wieder etwas besser, auch wenn sich ihr Gemütszustand phasenweise verschlechterte. In ihrer Story versucht sie auf eine leicht sarkastische Art und Weise, die Gerüchte, die aktuell kursieren, aus der Welt zu schaffen. "Sagt einfach Bescheid, wenn ich euch noch irgendwas erklären kann, damit ich besser in eure Schubladen passe. Habe ja gerade zufällig keine anderen Probleme", schreibt sie.

Im Zuge der Stillgeburt machte Kim auch öffentlich, was ihr vor ein paar Wochen in Deutschland widerfahren ist. "Mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können und nein, das lag nicht daran, dass ich 'herumgeflogen' bin oder 'nicht aufgepasst' hätte, sondern weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat", erklärte sie. Ob diese Situation im Zusammenhang mit dem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" steht, bleibt vorerst ungeklärt.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, TV-Bekanntheiten