Nächster Superstar: Dua Lipas Schwester ist auch im Showbiz

Dua Lipa (29) hat am vergangenen Wochenende ihr mit Spannung erwartetes Wembley-Stadium-Debüt gefeiert und dabei die Herzen von 70.000 Fans erobert. In einer berauschenden Show performte die 29-jährige Sängerin Hits wie "One Kiss" und "Levitating" und überraschte das Publikum mit einem Gastauftritt der 90er-Jahre-Ikone Jamiroquai. Doch nicht nur Dua sorgt für Aufsehen, sondern auch ihre Schwester Rina Lipa tritt immer mehr ins Rampenlicht. Die 24-Jährige, die der Sängerin wie aus dem Gesicht geschnitten scheint, hat sich ebenfalls der Kunst verschrieben und arbeitet als Tänzerin, Model, Schauspielerin und Influencerin.

Rina, die in London an der renommierten Sylvia Young Theatre School ausgebildet wurde, ist längst mehr als nur die Schwester eines Popstars. Sie hat bereits Rollen in Werbespots ergattert und wird bald in Chris Robert Riegels neuem Drama "Expectations" zu sehen sein. Zusätzlich war sie bei der Milan Fashion Week für eine Herbstkollektion auf dem Laufsteg und modelte für große Marken wie Miu Miu und Versace. Doch trotz der Nähe zu Dua betont ein Insider gegenüber The Sun: "Sie ist dankbar für die Möglichkeiten, die sich ihr durch Dua geboten haben, aber sie glaubt, dass sie es auch alleine geschafft hätte." Auf Instagram zeigt Rina mit über 800.000 Followern ihre kreative Seite und teilt regelmäßig Eindrücke von Reisen, Mode und ihrer Arbeit.

Die Schwestern haben eine enge Bindung, was sich auch in liebevollen Gesten zeigt, wie beispielsweise gemeinsamen Posts mit kleinen Liebesbeweisen auf Instagram. Wie eng sie privat verbunden sind, zeigte sich auch in einer ganz besonderen Aktion. Als Callum Turner (35) die Verlobung mit Dua plante, hatte er sich an ihre kleine Schwester Rina gewandt, sodass die 24-Jährige sogar in die Auswahl des Verlobungsklunkers involviert war.

Instagram / dualipa Dua und Rina Lipa im Juni 2025

Instagram / rinalipa Rina Lipa, Schwester von Sängerin Dua Lipa

Instagram / dualipa Rina und Dua Lipa im Mai 2025