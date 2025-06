Kinderbuch & Lied: Verena Ofarim arbeitet an neuem Projekt

Verena Ofarim kann sich wieder neuen Dingen widmen. Erst vor einigen Wochen offenbarte sie, dass sie nach der Trennung von Sänger Gil Ofarim (42) sehr zu leiden hatte. Wie sie jetzt im Gespräch mit Promiflash erzählt, konnte sie in dieser schweren Zeit Kraft aus der Kreativität schöpfen. Das Ergebnis sind ihre neuesten Projekte. "Gerade arbeite ich an einem neuen Buch, das sehr viel persönlicher ist. Es geht um innere Entwicklung, Selbstheilung, Verletzlichkeit und darum, wie wir wieder in Verbindung mit uns selbst kommen können", meint Verena. Dabei handle es sich aber nicht um ein Buch für Erwachsene, sondern um ein Kinderbuch.

In ihrer eigenen Entwicklung haben Verena "Methoden aus Achtsamkeit, Körperarbeit, kreative Reflexion und innerer Klarheit" geholfen – diese Aspekte sollen auch in ihr Buch fließen. Dieses trägt den Titel "Lukes Reise zum Herzen der Welt". Die Schauspielerin erzählt in dem Buch die Geschichte des kleinen Jungen Luke, der um die Welt und in verschiedene Kulturen reist, in denen er Menschen trifft, die ihm helfen, zu mehr Achtsamkeit, Stärke und Bewusstsein zu finden. Eine ähnliche Botschaft soll auch Verenas Kinderlied "Mein Licht leuchtet hell" vermitteln. "Auch musikalisch möchte ich diesen Weg weiterführen – 'Mein Licht leuchtet hell' ist ein erster Schritt in diese Richtung", erklärt Verena Promiflash.

Bekannt wurde Verena an der Seite ihres Ex-Mannes Gil. Doch die Ehe mit dem Sänger zerbrach 2017. Zu der Zeit war Gil Teilnehmer bei Let's Dance und noch während der Show gerieten die beiden in eine Krise. Die Zeit war für Verena vor allem wegen der zwei gemeinsamen Kinder schwierig. Der gebürtigen Bayerin war es zwischenzeitlich gerichtlich untersagt, mit ihrem Sohn und ihrer Tochter zusammenzuleben. "2017 war für mich ein Jahr des Zerbrechens. Träume und Hoffnungen, an die ich lange geglaubt hatte, sind in sich zusammengefallen. Mir wurde viel genommen, und ich habe mich lange wie eine Gejagte gefühlt", erzählt sie im Interview mit Bild.

Getty Images Verena Ofarim, Designerin

Instagram / verenaofarim Verena Ofarim, Autorin

Andreas Rentz/Getty Images for Turner Broadcasting System Deutschland Gil und Verena Ofarim

