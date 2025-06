Zugezogener Fan: Felix Steins Herz schlägt für Union Berlin

Felix Stein, bekannt aus der TV-Show Der Bachelor und als Social-Media-Star, hat in seiner Wahlheimat eine neue Leidenschaft gefunden: den Fußballverein Union Berlin. Obwohl er ursprünglich aus Hamburg stammt und den HSV unterstützt, ist er mittlerweile glühender Fan des Bundesliga-Klubs aus der Hauptstadt. Der Wendepunkt kam durch seine berufliche Tätigkeit: Über eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Union-Spieler Timo Baumgartl tauchte Felix tief in die Welt des Vereins ein. Sein Sohn machte seine Begeisterung perfekt, denn dessen erster Stadionbesuch an der Alten Försterei hinterließ bleibenden Eindruck. "Ich habe keine Chance, ihn zum HSV zu bringen", scherzt Felix im Interview mit Bild.

Felix ist nicht nur Fan, sondern auch im Umfeld des Klubs aktiv. Durch seine Arbeit als Fotograf und Marketingberater konnte er sich ein Netzwerk innerhalb des Vereins aufbauen. So arbeitete er auch mit Spielern wie Sheraldo Becker und Tim Skarke zusammen. Sie hatte er schon des öfteren vor seiner Kamera stehen – auch privat pflegt er aber ein gutes Verhältnis zu den Kickern. Für Felix ist Union mehr als ein Fußballverein – die besondere Atmosphäre und die Verbundenheit der Fans haben ihn emotional gepackt. Der Rosenkavalier zeigt sich jedoch auch kritisch: "Ein klarer Zehner fehlt schon seit Jahren", sagt er in Bezug auf das Spielsystem der Mannschaft.

Neben seiner Tätigkeit für die Union-Spieler ist Felix auch anderweitig in der Fußballwelt gefragt. So managt er etwa den Instagram-Account von Mainz-05-Spieler Paul Nebel und sorgt dafür, dass dieser in den sozialen Medien bestens präsentiert wird. Mit seiner Expertise übernimmt er die Postings und koordiniert Anfragen und Kooperationen. "Wenn Anfragen reinkommen, stimmt sich sein Berater mit mir ab. Ich achte darauf, dass kein Quatsch auf dem Kanal landet – keine Firmen, die uncoolen Kram posten wollen", erklärt er im Interview mit RTL.

