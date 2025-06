Sabrina Carpenter plant Handyverbot bei Konzerten

Sabrina Carpenter (26), bekannt durch ihre Hits wie "Espresso" und "Taste", hat in einem Interview mit Rolling Stone über ihre Ansichten zum Thema Handynutzung bei Konzerten gesprochen. Die Sängerin denkt darüber nach, Mobiltelefone während ihrer Shows verbieten zu lassen, ähnlich wie es die Band Silk Sonic in Las Vegas getan hat. "Ich habe nie ein besseres Konzerterlebnis gehabt", äußerte sie sich begeistert über das telefonfreie Publikum. Sie ist sich jedoch bewusst, dass ein solches Verbot bei einigen Fans auf Widerstand stoßen könnte: "Das wird meine Fans ehrlich gesagt wütend machen."

Sabrina erzählte weiter, dass es mittlerweile "leider sehr normal" sei, dass Fans ihre Handys bei Konzerten nutzen, um Momente festzuhalten. Obwohl sie Verständnis dafür hat, wünscht sie sich, dass die Aufmerksamkeit eher auf die Musik und die gemeinsame Erfahrung gelenkt wird. Ein Handyverbot ist in der Musikszene nicht neu: Stars wie Adele (37), Madonna (66) und Jack White (49) haben ähnliche Maßnahmen bei ihren Konzerten umgesetzt, um intensivere Erlebnisse zu schaffen. Ihre Begründung: Die Fans sollen das Live-Erlebnis genießen, anstatt es durch Kameras zu betrachten.

Abseits dieser Diskussionen steht Sabrina gerade mit ihrem neuen Album "Man's Best Friend" und neuen Songs in den Startlöchern, das Ende August erscheint. Neben ihrer Musikkarriere ist es ihre Authentizität, die Fans an ihr schätzen. Im Interview zeigt sich die Schauspielerin und Sängerin auch humorvoll und selbstironisch: In Hinblick auf ihre Haut sagte sie scherzhaft, sie hoffe, dass Fans "nicht auf die Idee kommen, bei einem Konzert ins Gesicht einer 80-Jährigen zu zoomen." Die Frage, ob ihre Konzerte bald handyfrei werden, bleibt jedoch weiterhin spannend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Februar 2025