Liebesbeweis: Brooklyn Beckham kocht jeden Tag für Nicola

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat in einem Interview gegenüber dem Magazin People einen Einblick in sein Leben mit seiner Frau, der Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham (30), gegeben. Der Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) verriet, dass er es genießt, jeden Abend für seine Frau zu kochen. Kochen sei seine Liebessprache, und häufig verliere er sich in der Zubereitung der Gerichte, während er Musik hört oder einen Film schaut. Wenn Nicola ihn nicht gerade als Sous-Chefin unterstützt, liebt sie es, im Netz nach kulinarischer Inspiration für ihn zu suchen.

Die intime Verbindung des Paares zeigt sich nicht nur in ihrer gemeinsamen Zeit in der Küche, sondern auch bei einem romantischen Drink nach dem Abendessen. Obwohl Nicola kein großer Fan von Alkohol ist, gestand Brooklyn, dass sie eine Vorliebe für Whiskey und Wein hat. Während sich ihre Beziehung scheinbar idyllisch gestaltet, ranken sich Gerüchte um eine angespannte Beziehung zu Brooklyns berühmten Eltern. Berichten zufolge war der 26-Jährige weder bei den Geburtstagsfeiern seiner Eltern anwesend, noch kommentierte er Davids liebesbekundenden Vatertags-Post auf Instagram. Die angeblichen Spannungen zwischen Nicola und Schwiegermutter Victoria sollen dabei eine Rolle spielen, auch wenn Nicola dies einst entschieden dementierte.

Abseits der Schlagzeilen über familiäre Konflikte wirkt Brooklyn vollkommen in seiner Rolle als liebevoller Ehemann auf. Der Hobbykoch, dessen Liebe für experimentelle Rezepte und eigene Hot-Sauce-Marke bekannt ist, hat ein Herz für ungewöhnliche kulinarische Kreationen, wie er berichtet. Von scharfer Sauce auf Eiscreme bis hin zu seiner Vision, einmal die Beatles zu bekochen, zeigt Brooklyn nicht nur Kreativität, sondern auch Leidenschaft. Das junge Paar, das seit 2022 verheiratet ist, teilt dabei scheinbar dieselbe Freude am Entdecken neuer Geschmäcker – und stärkt so seine Beziehung durch gemeinsame, kulinarische Abenteuer.

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

