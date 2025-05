Influencerin stirbt mit 30 Jahren nach Magenverkleinerung

Die brasilianische Beauty-Influencerin Valéria Pantoja ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben, während sie sich von einer Magenverkleinerung erholte. Die traurige Nachricht wurde über ihr Instagram-Profil verbreitet, auf dem ihre Familie erklärte: "Mit großer Traurigkeit informieren wir über den Tod von Valéria Pantoja." Zuletzt hatte die Content Creatorin mehr als 12.000 Follower, die nun zahlreich ihr Beileid zum Ausdruck bringen. Wie ihre Schwägerin laut People schilderte, wurde Valéria nach einer bariatrischen [Anm. d. Red.: gewichtsreduzierend] Operation im Krankenhaus behandelt, nachdem sie in der Nacht erkrankt war. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

Freundinnen und Fans gedachten Valéria mit rührenden Nachrichten. Eine Nutzerin teilte auf Instagram beispielsweise Erinnerungen an gemeinsame Studio-Termine und daran, wie Valéria ihre Augenbrauen designte: "Ich kann nicht einmal mehr richtig in den Spiegel schauen, weil ich meine Augenbraue betrachte und mich an dich erinnere". Die Familie appellierte derweil an die Community, keine Gerüchte zu verbreiten: "Sie hat sich nicht das Leben genommen! Sie ist nicht die Treppe heruntergefallen! Wir wissen die Ursache noch nicht, erst nach der Obduktion!", so die Schwägerin.

Valéria war durch ihre Beauty-Tipps und ihre positive Ausstrahlung bekannt geworden. In ihrer Instagram-Biografie hieß es: "Ich helfe dir, deine beste Version zu finden." Die Expertin für Ästhetik und Kosmetik bot ihren Fans nicht nur professionelle Behandlungen, sondern auch persönliche Ratschläge und Motivation für mehr Selbstliebe und Lebensqualität. Valéria arbeitete bereits seit sechs Jahren im Beauty-Bereich und schrieb stolz: "Meine Mission ist es, Lebensqualität, Selbstwertgefühl und Eigenpflege zu fördern." Viele ihrer Kundinnen betrachteten sie nicht nur als Dienstleisterin, sondern als Freundin – ein enger Kreis, der nun um sie trauert.

Instagram / valeriapantojapmu Valéria Pantoja, März 2024

Instagram / valeriapantojapmu Valéria Pantoja, Januar 2025

