Janna Ensthalers Tochter lag nach Geburt auf Intensivstation

Janna Ensthaler teilt in der aktuellen Staffel von Die Höhle der Löwen einen besonders emotionalen Moment. Die dreifache Mutter berichtet von einer dramatischen Situation, die sich vor einem Jahr unmittelbar nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter zutrug. Das Baby hatte einen resistenten Keim und konnte nicht ausreichend Sauerstoff aufnehmen. Auf der Intensivstation kämpfte das Neugeborene für zwei Tage um sein Leben und musste durch eine Atemmaske versorgt werden. "Ich war noch nie in meinem Leben so lange wach, ich war einfach durchgehend bei ihr", schildert die Investorin.

Die Zeit im Krankenhaus beschreibt Janna als die "schlimmsten 48 Stunden" ihres Lebens. Auf der Säuglingsstation seien ständig Alarmtöne zu hören gewesen, die sie in Unruhe versetzten. "Dir rutscht einfach dauernd dein Herz in die Hose", erinnert sich die TV-Bekanntheit in der VOX-Show. Nach zwei Tagen voller Angst und Ungewissheit durfte sie das Krankenhaus dann endlich mit ihrer gesunden Tochter verlassen. Die übrigen Löwen reagieren mit großem Mitgefühl auf Jannas Erzählung. Ralf Dümmel (58) ist besonders froh über das Happy End: "Das Wichtigste ist, dass es gut ausgegangen ist."

Bei "Die Höhle der Löwen" ist Janna für toughe Deals bekannt, doch die Geschäftsfrau beweist auch immer wieder ihren Sinn für Humor. In einer der neuesten Episoden wurde sie von ihrem TV-Kollegen Nils Glagau (49) dazu herausgefordert, die im Studio aufgebaute Dusche auszuprobieren. Für einen Wetteinsatz von 2.000 Euro an einen guten Zweck stieg sie dann tatsächlich unter die Dusche.

Instagram / jannaensthaler Janna Ensthaler mit ihren Kindern, Januar 2025

RTL / Bernd-Michael Maurer Janna Ensthaler bei "Die Höhle der Löwen"