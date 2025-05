Investorin Janna Ensthaler duscht bei "Die Höhle der Löwen"

Janna Ensthaler nimmt ihren Job bei Die Höhle der Löwen sehr ernst. Als in der neuesten Folge vor einem Pitch eine Dusche im Studio aufgebaut wird, überlegen die Investoren, sie zu testen. Nils Glagau (49) bietet seiner Kollegin 2.000 Euro, falls sie die Dusche ausprobiert. Ohne zu zögern, braust sich die Unternehmerin unter dem fließenden Wasser ab und steht kurz darauf in einem tropfnassen Kleid vor den anderen Löwen. Doch das gewonnene Geld behält sie nicht für sich. "Frauenhaus Braunschweig. Ich gebe dir die Kontaktdaten!", ruft sie dem Orthomol-Inhaber zu.

Die Dusche an sich ist allerdings nicht das Produkt, das der Gründer Peter Kreitmeir den Geschäftsleuten zeigen will. Der eigentliche Pitch gilt dem Produkt "Horny Feet", einer innovativen Hornhautfeile für die Dusche, die mithilfe eines Spezialklebers befestigt wird. Während der Vorführung lässt sich Janna nicht nur auf einen Praxistest ein, sondern stellt auch die Klebkraft des Produkts unter Beweis, als sie versucht, den Prototyp wieder vom Boden zu lösen. Dabei hinterlässt sie ein Loch im Studioboden. Trotz des kleinen Missgeschicks ist der Erfinder erfolgreich: Der erfahrene Löwe Ralf Dümmel (58) investiert 50.000 Euro für 25 Prozent der Anteile.

Jannas Tatendrang imponiert den "Die Höhle der Löwen"-Fans sehr. Seit der Ausstrahlung der Szene durfte sich die Oxford-Absolventin über viel positive Resonanz freuen. Daraus möchte sie nun noch mehr Positives schöpfen. Auf Instagram rief die 41-Jährige deshalb am Montagabend eine Challenge ins Leben. "Ihr nehmt ein Video auf, in dem ihr euch in voller Montur unter die Dusche stellt. [...] Die fünf besten Videos bekommen jeweils 2.000 Euro, aber das Geld muss an eine Charity, einen Verein oder eine Person mit einem persönlichen Schicksal gehen", erklärte Janna ihren Followern.

Janna Ensthaler, Investorin

Janna Ensthaler, Mai 2025

