"Höhle der Löwen"-Investorin Janna Ensthaler ist schwanger!

Was bedeutet das für die Show? Bereits seit geraumer Zeit war bekannt, dass die beliebte Gründershow Die Höhle der Löwen in der kommenden Staffel zwei neue Gesichter bekommt. Georg Kofler (65) und Nico Rosberg (37) geben ihren Platz im Investorstuhl ab. Heute wurde veröffentlicht, dass die beiden von dem Familienunternehmer Tillmann Schulz und der Glossybox-Mitgründerin Janna Ensthaler ersetzt werden. Jetzt kommt ans Licht: Letztere wurde wohl während der Dreharbeiten schwanger!

Das süße Geheimnis will Bild aus Produktionskreisen erfahren haben. Während der Aufzeichnungen im Herbst 2022 soll die 38-Jährige enthüllt haben, dass sie ein Baby erwartet. Mittlerweile ist Jannas Schwangerschaft angeblich schon so weit fortgeschritten, dass sie sehr bald entbinden wird. Trotzdem wird die Blondine vorerst nicht schwanger im TV zu sehen sein, denn die kommenden Episoden waren bereits im März 2022 aufgezeichnet worden. Die Dreharbeiten am Jahresende waren schon für die darauffolgende Staffel.

Die Löwenriege besteht ab sofort aus Janna Ensthaler, Tillmann Schulz, Ralf Dümmel (56), Carsten Maschmeyer (63), Nils Glagau (47), Dagmar Wöhrl (68) und Judith Williams (51)! Am 3. April können die Zuschauer die neue Konstellation erstmals im TV erleben.

RTL / Bernd-Michael Maurer Janna Ensthaler und Tillman Schulz bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Janna Ensthaler, Unternehmerin

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Lö

