Bestätigt: Das sind die neuen "Höhle der Löwen"-Investoren!

Frischer Wind bei Die Höhle der Löwen! Bereits seit ein paar Monaten ist bekannt, dass die Fans der Gründer-Show sich von zwei Investoren verabschieden müssen: Georg Kofler (65) und Nico Rosberg (37) widmen sich jetzt anderen Projekten. Doch wer wird stattdessen auf ihren Sesseln in der Löwenriege Platz nehmen? Nach einigen Spekulationen wurden die neuen Löwen nun offiziell bestätigt: Die Unternehmer Janna Ensthaler und Tillman Schulz steigen bei "Die Höhle der Löwen" ein!

Das gab der Sender Vox via Pressemitteilung bekannt: Die Löwenriege besteht ab sofort aus Janna Ensthaler, Tillman Schulz, Ralf Dümmel (56), Carsten Maschmeyer (63), Nils Glagau (47), Dagmar Wöhrl (68) und Judith Williams (51)! Am 3. April können die Zuschauer die neue Konstellation erstmals im TV erleben. Doch wer sind die beiden Neuzugänge eigentlich? Janna zählt zu den einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft und gründete bereits mehrere erfolgreiche Unternehmen wie Glossybox. Auch Tillman ist ein großer Name in der Branche: Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers MDS Holding – und mit 33 Jahren übrigens der jüngste Löwe in der Showgeschichte.

"Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen teilen und die Gründer auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume und Ziele nach besten Kräften unterstützen", betont Tillman in Bezug auf seinen neuen TV-Job. "Ich bin äußerst gespannt auf Innovationen und Herausforderungen und freue mich sehr auf das Kennenlernen von tollen Gründern." Auch Janna erklärt: "Ich freue mich sehr, Teil der neuen Löwen-Staffel sein zu dürfen! Als vierfache Gründerin ist es mir eine Herzensangelegenheit, meine Erfahrung, mein Wissen und meine Expertise weiterzugeben und dabei den Erfolgsweg spannender Ideen und Gründer begleiten zu dürfen."

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Investor Tillman Schulz

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Investorin Janna Ensthaler

Anzeige

Instagram / tillman_schulz Tillman Schulz, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de