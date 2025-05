Phil Robertson von "Duck Dynasty" mit 79 Jahren verstorben

Die "Duck Dynasty"-Familie trauert um Phil Robertson, den Patriarchen der bekannten Reality-TV-Sendung. Der 79-Jährige starb am 25. Mai nach einem längeren Kampf gegen Alzheimer. Die traurige Nachricht wurde laut Berichten von TMZ von seiner Schwiegertochter Korie Robertson über die sozialen Medien verkündet. "Wir feiern heute, dass unser Vater, Ehemann und Großvater Phil Robertson nun beim Herrn ist", schrieb sie in einem emotionalen Post. "Wir sind dankbar für seine Zeit auf Erden und werden sein Vermächtnis der Liebe zu Gott und den Menschen weiterführen."

Phil war einer breiten Öffentlichkeit durch die Serie "Duck Dynasty" bekannt, die das Leben seiner Familie und deren Unternehmen Duck Commander zeigte. Die Show war von 2012 bis 2017 ein großer Erfolg auf dem Sender A&E und machte Phil zu einer bekannten Figur in den Vereinigten Staaten. In den letzten Jahren hatte sich der Gesundheitszustand des Realitystars zunehmend verschlechtert. Neben der Alzheimer-Diagnose im Dezember des Vorjahres litt er laut seinem Sohn Jase auch an einer schweren Blutkrankheit, die erhebliche Schmerzen verursachte.

Hinter den Kulissen galt Phil als Familienmensch und tiefgläubiger Christ. Sein Leben drehte sich nicht nur um das Familiengeschäft und die Fernsehkarriere, sondern auch darum, seinen Glauben mit anderen zu teilen. In einer seiner häufig zitierten Aussagen betonte er: "Frieden im Leben und eine Beziehung zu Gott sind wichtiger als alles andere." Der Glaube prägte auch seine familiären Beziehungen, insbesondere zu seinem Sohn Willie und Schwiegertochter Korie, die ebenfalls zentrale Figuren in "Duck Dynasty" waren und bald mit einer neuen Show ins Rampenlicht zurückkehren möchten. Mit Phils Tod wird eine Ära für die Robertson-Familie und ihre vielen treuen Fans zu Ende gehen.

Getty Images Phil Robertson, Mai 2014

Getty Images Phil Robertson, 2015

