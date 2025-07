Drei Jahre Liebe: Cher und Alexander ganz verliebt in Rom

Cher (79) und ihr Partner Alexander Edwards (38) zeigten sich in Rom verliebt wie am ersten Tag – auch nach drei Jahren Beziehung. Die Sängerin, die am Abend zuvor bei einer Dolce & Gabbana-Party aufgetreten war, genoss ein entspanntes Date mit ihrem 38-jährigen Freund im legendären Nachtclub Jackie O. Wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen, verließen die beiden das Lokal Hand in Hand. Cher wirkte dabei in weißer Jacke, Jeans und sportlichen Sneakers lässig und gelöst. Alexander setzte mit einem weißen Hemd im Animal-Print und Jeans modische Akzente. Ihr gemeinsamer Liebesurlaub in Italien scheint das Paar noch enger zusammenzuschweißen.

Die Beziehung der 79-jährigen Musiklegende und des Musikmanagers begann im Oktober 2022, als sie sich bei der Paris Fashion Week begegneten. Im November desselben Jahres zeigte sich das Paar erstmals öffentlich zusammen – ebenfalls Händchen haltend. Alexander, der im Musikgeschäft als Executive für die Universal Group arbeitet, hat aus einer früheren Beziehung mit Amber Rose (41) einen fünfjährigen Sohn namens Slash. Amber äußerte sich auch positiv über Chers Rolle im Leben von Alexander und Slash: "Ich bin sehr froh, dass Alexander bei Cher ist, weil das Stabilität schafft, wenn unser Sohn dorthin geht", sagte sie im März 2024 im Jason Lee Podcast. Die Patchwork-Familie scheint harmonisch zu funktionieren, was bestimmt auch zum Liebesglück beiträgt.

Chers Vorliebe für jüngere Partner ist kein Geheimnis und hat in der Vergangenheit oft für Schlagzeilen gesorgt. Von Val Kilmer (✝65) über Tom Cruise (63) bis hin zu Richie Sambora (66) – die Pop-Ikone hat sich nie von gesellschaftlichen Erwartungen aufhalten lassen. Bekannt ist sie zudem dafür, mit vielen ihrer Verflossenen eine Freundschaft zu pflegen. Im Dezember 2023 erklärte sie im "Table Manners"-Podcast: "Ich bin wirklich eng mit all meinen Ex-Partnern." Auch wenn ihre Liebe zu Alexander regelmäßig für Diskussionen sorgt, zeigt Cher sich selbstbewusst wie immer – wohl nicht zuletzt einer der Gründe, weshalb ihre Partnerschaft bis heute Bestand hat.

Photo credit: MEGA Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024

Getty Images Cher mit ihrem Freund Alexander Edwards und seinem Sohn Slash, Oktober 2024

Getty Images Cher im Oktober 2024