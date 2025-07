"Zauberhafte Schwestern 2": Evan Rachel Wood nicht dabei

Evan Rachel Wood (37) hat ihren Fans auf Instagram bestätigt, dass sie nicht an der Fortsetzung von "Zauberhafte Schwestern" teilnehmen wird, obwohl sie sich durchaus dazu bereit erklärt hatte. In der Neuauflage des Hexen-Kultklassikers von 1998, in dem sie die Tochter der von Sandra Bullock (60) gespielten Hauptfigur spielte, sollte ihre Figur offenbar neu besetzt werden. "Ich werde oft danach gefragt, also kläre ich das jetzt einfach", schrieb die Schauspielerin in ihrer Story und erklärte: "Ich wurde nicht gebeten, zurückzukommen und in der Fortsetzung von #PracticalMagic mitzuspielen. Ich habe meine Dienste angeboten, selbst wenn es nur eine Szene oder eine Zeile gewesen wäre."

Evan fügte außerdem hinzu: "Es tut mir leid, die Fans zu enttäuschen, aber das lag nicht in meiner Hand. Ich hatte darauf keinen Einfluss und konnte es mir nicht aussuchen." Während Evan auf ein Comeback verzichten muss, ist ein Großteil des Original-Casts in der Fortsetzung wieder mit dabei. Sandra Bullock und Nicole Kidman (58) kehren in ihre Rollen als Schwestern Sally und Gillian Owens zurück, ebenso wie Stockard Channing (81) und Dianne Wiest, die die magischen Tanten Jet und Franny spielten. Die Fortsetzung orientiert sich am 2021 erschienenen Buch "The Book of Magic" von Alice Hoffman und soll die Geschichte in einem möglichst originalgetreuen zeitlichen Rahmen fortsetzen. Neue Gesichter im Cast, darunter Joey King (25), Maisie Williams (28) und Lee Pace (46), sollen frischen Wind in die magische Welt der Owens-Familie bringen.

Evan Rachel Wood, bekannt aus Filmen wie "Dreizehn" und der HBO-Serie "Westworld", hatte ihre Karriere bereits in jungen Jahren gestartet. Die Rolle in "Zauberhafte Schwestern" war für die damals Elfjährige ein Sprungbrett zu größeren Produktionen. In Interviews sprach sie zuvor oftmals mit Stolz von ihrer Beteiligung an dem Film und den Auswirkungen, die dieser auf ihre Karriere hatte. Für ihre Fans bleibt es enttäuschend, dass sie nicht wieder Teil des Hexen-Universums wird, doch Evan versichert, dass sie weiterhin offen für neue Herausforderungen und Projekte ist. Zuletzt machte sie allerdings häufig wegen ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit Marilyn Manson (56) Schlagzeilen, die sie auch in einer Doku öffentlich machte.

Getty Images Evan Rachel Wood bei der Premiere von "The Al Yankovic Story" in Brooklyn

Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998

Getty Images Evan Rachel Wood beim Sundance Film Festival