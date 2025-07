Karina von K-Pop-Gruppe aespa hat Lust auf Schauspielerei

Karina, Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Gruppe aespa, hat in der YouTube-Serie "Morning Walk" ihr Interesse am Schauspielern zum Ausdruck gebracht. In der Episode spazierte Karina gemeinsam mit Moderator Jonathan, bevor sie in einem Auto den Weg zu einem Restaurant antraten. Dort erzählte sie von ihren beruflichen Zukunftsplänen: "Ich möchte alles ausprobieren, was ich als Celebrity machen kann, damit ich später nichts bereue. So werde ich nichts bereuen, wenn ich irgendwann einmal in Rente gehe." Sie erklärte, dass genau diese Haltung sie dazu motiviert habe, auch bei Varietéshows mitzuwirken. Nun hoffe sie, in Zukunft die Schauspielerei erkunden zu können.

Darüber hinaus reflektierte Karina über ihre bisherigen Erfahrungen in der Unterhaltungsbranche: "Ich fühle mich jetzt beim Filmen wohler. Früher hatte ich das Gefühl, dass ich Geschichten vorbereiten musste, um in Unterhaltungsshows auftreten zu können. Meine Kollegen und ich haben sogar darüber gesprochen, selbst Episoden zu entwickeln, um unterhaltsamer zu sein." Konversationen, wie sie in Talkshows geführt werden, liegen ihr allerdings mehr als rein physische Herausforderungen bei anderen Formaten. Moderator Jonathan bestärkte sie in ihrer Vielseitigkeit und sagte, dass sie eines Tages auch als Moderatorin brillieren könnte, berichtet allkpop.

Karina gehört der vierköpfigen K-Pop-Gruppe aespa an, die mit ihrer innovativen Kombination aus Musik und virtuellen Avataren weltweite Aufmerksamkeit erregt hat. Zusammen mit Giselle, Winter und Ningning begeistert sie Millionen Fans aus aller Welt. Erst kürzlich feierten die Mitglieder ihr vierjähriges Bestehen und teilten diesen Meilenstein auf Social Media mit ihren Fans. Karina selbst hat in der Vergangenheit mehrmals betont, dass sie ihre Karriere als Künstlerin vielseitig gestalten möchte.

Getty Images Karina von aespa beim Cannes Film Festival 2023

Getty Images aespa, K-Pop-Girlgroup

Chung Sung-Jun/ Getty Images AsiaPac Karina, Winter, Giselle und Ningning bei The Fact Music Awards, Oktober 2023, Incheon

