Box-Legende Mike McCallum auf dem Weg zum Fitness verstorben

Die Boxwelt trauert um Mike McCallum. Der ehemalige Profiboxer aus Jamaika ist Medienberichten zufolge im Alter von 68 Jahren verstorben. Wie der Jamaica Observer berichtet, fühlte sich der Sportler am Samstag auf dem Weg zum Fitnessstudio in Las Vegas plötzlich unwohl, hielt am Straßenrand an und wurde kurz darauf leblos in seinem Auto aufgefunden. Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt. Die Polizei von Las Vegas wurde eingeschaltet, um weitere Details zu ermitteln.

Mike hatte in seiner knapp zwei Jahrzehnte langen Karriere eine beeindruckende Bilanz von 49 Siegen und nur 5 Niederlagen vorzuweisen, 36 Kämpfe davon gewann er durch Knockout. Der Athlet, der auch als "The Bodysnatcher" bekannt war, hielt im Laufe seiner Karriere gleich drei Weltmeistertitel in verschiedenen Gewichtsklassen: Superweltergewicht, Mittelgewicht und Halbschwergewicht. Mike trat gegen legendäre Gegner wie Sean Mannion, Julian Jackson, Roy Jones Jr. (56) und James Toney an und prägte die Boxszene über viele Jahre.

Viele Wegbegleiter, darunter der ehemalige Weltmeister Chris Eubank Jr., teilten in den sozialen Medien ihre Trauer und würdigten Mikes Lebenswerk. Auch zahlreiche Fans zeigten sich zutiefst betroffen. Einige Anhänger des Profiboxers brachten ihre Trauer auf X zum Ausdruck. "Wenn sich großes Talent mit Technik und Instinkt vermischt, erhält man etwas Besonderes. So war es bei Mike McCallum. Gott segne Champ" oder "Mann, das tut wirklich weh. Mike McCallum war mit Abstand einer meiner fünf Lieblingskämpfer, ein absoluter Meister im Ring, der auch vor den schwierigsten Herausforderungen nicht zurückschreckte. Mein tiefstes Beileid an seine Familie und Freunde", lauteten zwei Kommentare.

