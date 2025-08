Sie sollen die Stars für "The Social Network"-Sequel sein

Es wird ernst für "The Social Network 2"! Nach Jahren des Wartens steht die Fortsetzung zum gefeierten Meisterwerk von David Fincher (63) und Aaron Sorkin (64) endlich in den Startlöchern. Wie Insider gegenüber Deadline berichten, hat Aaron, der nicht nur das Drehbuch schreiben, sondern auch Regie führen wird, bereits eine Wunschbesetzung: Mikey Madison und Jeremy Allen White (34). Mikey könnte als Whistleblowerin Frances Haugen glänzen, während Jeremy den Journalisten Jeff Horowitz darstellen soll. Auch wenn noch keine Verträge unterschrieben wurden, scheint Aaron fest entschlossen, diese beiden Hollywood-Topstars für das Projekt zu gewinnen.

Die Handlung des Films soll an die Ereignisse der Veröffentlichung der "Facebook Files" im Jahr 2021 angelehnt sein. Damals wurde enthüllt, dass Facebook Algorithmen einsetzt, die problematische Inhalte fördern, was nicht nur Einfluss auf die Politik, sondern auch auf Gewalt und Desinformation hat. Mark Zuckerberg (41), der im ersten Film noch im Zentrum stand, könnte in der neuen Geschichte bestenfalls eine Nebenrolle spielen. Während somit unklar bleibt, ob Jesse Eisenberg (41) oder Andrew Garfield (41) ihre Rollen wieder aufnehmen, konzentriert man sich bei Sony aktuell darauf, das Budget zu finalisieren und die erhofften Stars an Bord zu holen.

Mikey, bekannt durch Filme wie Scream und "Once Upon a Time... in Hollywood", feierte mit ihrem Oscar-Gewinn für ihre Leistung in "Anora" dieses Jahr ihren bisherigen Karrierehöhepunkt. Jeremy wiederum, der durch Serien wie "Shameless" und "The Bear" Bekanntheit erlangte, steht kurz vor einem weiteren Großprojekt, in dem er den Musiker Bruce Springsteen (75) spielen soll. Sollte es mit "The Social Network Part 2" klappen, könnten beide Schauspieler ein neues Traumduo auf der großen Leinwand bilden. Bis zum Kinostart, der wohl erst in ein bis zwei Jahren sein wird, bleibt spannend, ob die Verhandlungen erfolgreich sein werden.

Anzeige Anzeige

Imago Justin Timberlake und Jesse Eisenberg in "The Social Network"

Anzeige Anzeige

Imago Aaron Sorkin, Drehbuchautor und Regisseur

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mikey Madison und Jeremy Allen White