"Nie vergessen": Samira Yavuz ist in Trauer um ihre Tante

Inmitten all dem, was Samira Yavuz (31) im Moment bewältigen muss, ereilt den Realitystar ein schwerer Schicksalsschlag. Am gestrigen Montag meldete sie sich schon am frühen Morgen mit der Nachricht, dass es in den kommenden Stunden etwas stiller auf ihrem Profil werden würde. Den Grund dafür erfuhren ihre Fans kurz darauf: Samira und ihre Familie nahmen Abschied von ihrer Tante. Mit emotionalen Worten verlieh Samira in einer Instagram-Story ihrem Verlust Ausdruck: "So viele Gefühle, Trauer, Verlust, Erinnerungen – sie alle haben kaum Platz in mir gefunden. Aber eines weiß ich: Ich werde dich nie vergessen, Tante Erika."

Zuvor hatte die 31-Jährige keine Worte darüber verloren, dass ihre Tante von ihnen gegangen ist. Nähere Informationen zu ihrem Abschied hält sie ebenfalls privat, jedoch wird deutlich, dass die Verstorbene der Zweifachmama sehr nah gestanden haben muss. Ein kleines Detail ihrer tiefen Verbundenheit verrät Samira allerdings noch: Ihre Tante teilte sich ihren Geburtstag mit Nova, Samiras ältester Tochter. "Weil du dir deinen Geburtstag mit Nova teilst, wird jedes Jahr auch eine Kerze für dich brennen", fügt sie ihrem traurigen Text hinzu.

Auch wenn Samira dafür bekannt ist, sich in der Kamera stets stark und gut gelaunt zu zeigen, kann ihre Community wohl erahnen, wie viel die junge Frau aktuell durchmacht. Neben ihrem Verlust kämpft sie auch nach wie vor mit der Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32). Bereits Ende Januar dieses Jahres zog die Beauty den Schlussstrich und zog mit den gemeinsamen Kindern aus ihrem Familienhaus aus. Wegen ihrer Töchter stehen die beiden aber pausenlos in Kontakt, was es vermutlich nicht unbedingt leichter macht, alles zu verarbeiten. Während Serkan nach wie vor an der Hoffnung eines Comebacks der beiden festhält, hält Samira sich dazu bedeckt. Jedoch stimmte die einstige Bachelor-Kandidatin ihren Kindern zuliebe einem gemeinsamen Urlaub zu.

