Christina Blocks Kinder wollen keinen Kontakt zueinander

Der dramatische Familienstreit um die Kinder von Unternehmerin Christina Block (52) geht in die nächste Runde. In dem Podcast "Ein echter Krimi – Der Fall Block" spricht nun ihr Anwalt und Krimi-Autor Ingo Bott und klärt auf: "Die zweitälteste Tochter ist das einzige Kind, von dem wir wissen: Sie ist freiwillig da, wo sie sein will, sie ist bei einem Elternteil, von dem sie sagt, 'Hier geht's mir gut.' Die anderen Kinder sind in einem schwarzen Loch verschwunden." Die 19-jährige Tochter sowie die 14 und 11 Jahre alten Geschwister sind seit 2021 bei ihrem Vater in Dänemark. Der Kontakt zwischen den Geschwistern ist dabei nahezu vollständig abgebrochen. Christina Block selbst sieht sich seit Januar vor Gericht mit schweren Vorwürfen konfrontiert, unter anderem wegen ihrer angeblichen Verwicklung in die Entführung der beiden jüngeren Kinder.

Die tragische Familiensituation erreichte einen Höhepunkt, als die jüngeren Geschwister am 1. Januar 2024 schlafend auf einem Hof in der Nähe von Karlsruhe aufgefunden wurden und mit der Mutter sowie ihrer Schwester einige Tage verbrachten. Laut Christinas emotionaler Aussage vor Gericht seien diese Treffen von vorsichtiger Wiederannäherung geprägt gewesen – eine der Töchter habe ihre Geschwister direkt nach ihrer Ankunft besucht, während andere gemeinsame Aktivitäten wie Brettspiele und Gespräche über Mode Normalität suggerierten. Dennoch entschieden die Richter nur wenige Tage später, dass die jüngeren Kinder zurück zum Vater nach Dänemark gebracht werden sollen, wo sie seitdem unter falschen Namen an einem unbekannten Ort leben.

Blocks turbulente Familiensituation bleibt ein trauriges Beispiel für die extremen Spannungen und Zerwürfnisse, die in Sorgerechtsstreitigkeiten entstehen können. Besonders tragisch erscheint dabei der Umstand, dass die Geschwister nun vollkommen voneinander abgeschnitten sind, was zusätzlich die Beziehungen innerhalb der Familie belastet. Ihre Anwälte betonten mehrfach die schmerzhafte Isolation, der vor allem die 17-jährige Tochter ausgesetzt sei, die weiterhin bei Christina Block lebt. Zaghafte Annäherungsversuche zwischen den Schwestern lassen jedoch hoffen, dass der Kontakt zumindest auf einer persönlichen Ebene irgendwann wiederhergestellt werden könnte. Doch der Schmerz über die aktuelle Trennung scheint für alle Beteiligten vorerst übermächtig.

Getty Images Christina Block und ihre Anwälte

Getty Images Christina Block und Gerhard Delling, Oktober 2023

