Kim Virginia und Nikola ziehen doch nicht auf die Bahamas

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben ihre Fans mit einer unerwarteten Ankündigung überrascht: Das Reality-TV-Paar wird doch nicht auf die Bahamas ziehen, wie ursprünglich geplant. Obwohl sie bereits ein Visum dafür hatten, hat sich ihre Entscheidung offensichtlich geändert. Auf Instagram teilt Kim die Neuigkeit ganz aufgeregt in einer Story mit: "Wir ziehen nicht auf die Bahamas. Das stinkt fast schon ab gegen die neuen Neuigkeiten!" Der neue Plan? Sie bleiben in Dubai, wo sie künftig den Goldstatus bzw. das prestigeträchtige Golden Visa der Vereinigten Arabischen Emirate erhalten werden.

Das Golden Visa ermöglicht Ausländern, langfristig in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu leben und zu arbeiten. Diese besondere Aufenthaltserlaubnis wird oft für herausragende Leistungen in bestimmten Bereichen oder erhebliche Investitionen vergeben. "Mit dem Golden Visa hat man sehr viele Annehmlichkeiten, alles geht viel schneller und vor allem hat man zehn Jahre Aufenthaltsgenehmigung", erklärt Kim stolz. Diese Wendung kommt für einige Follower wahrscheinlich überraschend, da das Paar zuletzt offen über die Pläne gesprochen hat, in die Karibik auszuwandern. Nun scheint die Aussicht, in Dubai einen privilegierten Status zu genießen, die beiden umgestimmt zu haben.

Ihre Pläne, auf die Bahamas zu ziehen, kamen in Nikola und Kims Umfeld generell überhaupt nicht gut an. Vor allem Nikolas Mutter habe damals ganz emotional auf die Auswanderungspläne reagiert. "Das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war: 'Bist du komplett verrückt?'", erinnerte sich der 29-Jährige in einer Instagram-Story. Sie fürchtete, ihren Sohn in Zukunft kaum noch sehen zu können. Für den Realitystar wäre die Entfernung zur Familie ebenfalls ein harter Einschnitt gewesen. "Von hier nach Serbien sind's halt so 4,5 Stunden, und von den Bahamas wären es dann 15 bis 16 Stunden. Die Entfernung von meiner Familie wäre für mich das Schlimmste", gab Nikola damals offen zu. Mit diesen Sorgen muss er sich nun wohl nicht mehr befassen.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars