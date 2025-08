Benedict Cumberbatch über Verschwendung an Filmsets

Benedict Cumberbatch (49) hat in einer YouTube-Show mit der britischen Gastronomin Ruthie Rogers überraschend offen über seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten der Marvel-Blockbuster gesprochen. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Doctor Strange" und "Avengers: Endgame", äußerte dabei deutliche Kritik an der Verschwendung, die in großen Hollywood-Produktionen häufig herrscht. "Es ist eine extrem verschwenderische Branche", bemängelte Benedict und zählte dabei Aspekte wie den übermäßigen Energieverbrauch, die Unterbringung und die aufwendige Versorgung am Set auf. Besonders absurd erschien ihm die Ernährung, die er für sein Muskeltraining einhalten musste, und Unmengen an Hühnchen aß: "Ich habe mich gefragt: Was mache ich hier eigentlich? Damit könnte man genauso gut eine fünfköpfige Familie ernähren!"

Der Brite spielte bislang in sechs Marvel-Produktionen mit und lieh Doctor Strange auch in weiteren Formaten wie der Disney+-Serie "What If...?" seine Stimme. Trotz seiner Kritik scheint Benedict der Rolle jedoch treu bleiben zu wollen: Fans spekulieren bereits über ein Comeback in kommenden MCU-Projekten wie "Avengers 6: Secret Wars" oder einem weiteren Solo-Film rund um den mystischen Helden. Auch wenn er die verschwenderische Arbeitsweise der Branche anprangert, so ist der Schauspieler dennoch dankbar für die Möglichkeiten, die ihm die Marvel-Produktionen bislang eröffnet haben – darunter nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit anderen A-Prominenten aus dem Avengers-Universum.

Abseits von Marvel ist Benedict für viele weitere Rollen bekannt, darunter seine oscarnominierten Darstellungen in Filmen wie "The Imitation Game" und "The Power Of The Dog". Sein letzter Film "The Thing With Feathers" berührte ihn selbst sehr, wie er verriet. Privat begeistert er sich vor allem für Themen wie Nachhaltigkeit, die ihm offenbar persönlich sehr am Herzen liegen. Dieses Engagement spiegelte sich nun auch im Gespräch mit Ruthie Rogers wider. Abseits der Hollywood-Lichter lebt der Schauspieler zurückgezogen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, was ihm nach eigenen Aussagen viel Halt und Ruhe gibt.

Getty Images Benedict Cumberbatch beim Cannes Film Festival 2025

Getty Images Benedict Cumberbatch, Schauspieler

Action Press/ SIPA PRESS Filmplakat von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"