"Die Simpsons"-Komponist Alf Clausen stirbt mit 84 Jahren

Der legendäre Komponist Alf Clausen, bekannt für seine 27 Jahre währende Arbeit an der TV-Serie The Simpsons, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie seine Tochter Kaarin gegenüber Hollywood Reporter mitteilte, starb er am vergangenen Donnerstag in seinem Zuhause in Valley Village, Los Angeles. Der Musiker hatte jahrelang gegen eine seltene neurologische Erkrankung, die progressive supranukleäre Blickparese (PSP), gekämpft, die seine Bewegungsfähigkeit, seinen Gleichgewichtssinn, seine Sprache und sein Sehvermögen beeinträchtigte. Neben seiner Frau Sally hinterlässt er drei Kinder, zwei Stiefkinder und elf Enkelkinder.

Alf war einer der prägenden Musiker hinter vielen ikonischen Melodien der Serie, für die er ab 1990, also ab der zweiten Staffel, tätig war. Während seiner Karriere erhielt er 23 Emmy-Nominierungen für seine Arbeit an der Serie, von denen er 1997 und 1998 zwei gewann. Die preisgekrönten Songs "We Put The Spring In Springfield" und "You're Checkin' In (A Musical Tribute to the Betty Ford Center)" stammen aus seiner Feder. 2017 wurde er jedoch entlassen. Es folgte ein Rechtsstreit, in dem Alf behauptete, alters- und krankheitsbedingt diskriminiert worden zu sein. Die Auseinandersetzung wurde 2022 außergerichtlich beigelegt.

Trotz dieser schwierigen Episoden bleibt Alf Clausen als genialer Musiker in Erinnerung. Während seiner Zeit bei "Die Simpsons" leitete er ein 35-köpfiges Orchester, das jede Woche neue Originalmusik erschuf – ein Aufwand, der jährlich in Millionenhöhe ging. Sein künstlerisches Talent und Engagement trugen maßgeblich zum Erfolg der Serie bei. Die Welt verliert mit ihm einen kreativen Geist, dessen Melodien noch lange nachklingen werden.

Getty Images Alf Clausen, Komponist

Getty Images Alf Clausen im Jahr 2015

