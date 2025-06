Elevator Boys drehen das nächste Musikvideo in Los Angeles

Die Elevator Boys haben sich erneut auf den Weg in die USA gemacht, genauer gesagt nach Los Angeles. Dort arbeiten die fünf Social-Media-Stars derzeit an einem neuen Musikvideo. In ihren Instagram-Storys teilten sie erste Einblicke vom Dreh und zeigten dabei eine klassische kalifornische Kulisse mit Pool, gestreiften Sonnenschirmen und charmanten kleinen Häusern. Passend dazu schrieben sie: "Hat jemand neues Musikvideo gesagt?" Neben der beeindruckenden Szenerie war auch professionelles Video-Equipment zu sehen, das auf ein aufwendiges Projekt schließen lässt.

Der Dreh in Los Angeles ist nicht der erste kreative Ausflug der Jungs in diesem Jahr. Erst kürzlich verbrachten sie mehrere Monate auf Malta, wo sie an ihrem ersten eigenen Film arbeiteten, der von Amazon Studios produziert wurde. Für ihre Projekte sind die Elevator Boys fast ständig unterwegs und kombinieren ihre Leidenschaft für Musik, Schauspiel und Social Media immer wieder mit spannenden Reisen. Es ist kaum verwunderlich, dass sie durch diese Vielfalt ihre Fans rund um den Globus begeistern.

Die fünf Jungs haben in den vergangenen Jahren ihren Status als Influencer deutlich erweitert und beweisen sich mittlerweile auch in anderen kreativen Bereichen. Trotz der vielen Reisen und der Projekte legen die Elevator Boys großen Wert darauf, ihre Erfahrungen mit ihren zahlreichen Fans zu teilen. Besonders Bene Schulz zeigte sich zuletzt begeistert von der Zusammenarbeit mit talentierten Kreativen und der Möglichkeit, neue Seiten an sich als Künstler zu entdecken. "Ich habe das Set geliebt und all die kreativen Leute hier und die Arbeit als Schauspieler!", schwärmte er von der Zeit am Filmset auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bene.sz Bene Schulz, Internetbekanntheit

Anzeige Anzeige