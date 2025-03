Die Elevator Boys ergattern Vertrag bei Hollywood-Agentur

Mit ihren viralen Tanzvideos auf TikTok wurden die Elevator Boys zu Social-Media-Stars. Jetzt hat das deutsche Quintett um Bene Schulz, Jacob Rott (25), Julien Brown, Luis Freitag und Tim Schaecker (25) einen großen Schritt in Richtung Hollywood gemacht. Wie The Hollywood Reporter berichtet, haben sie einen Exklusivvertrag mit der renommierten Agentur Creative Artists Agency (CAA) unterschrieben. Die Elevator Boys gehören längst zu den großen Namen der Social-Media- und Musikszene. Ihre weltweit 45 Millionen Follower begeisterten sie zuletzt mit der Veröffentlichung ihrer EP "Scared to Love" im Juli 2024.

Doch die Elevator Boys sind nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch in der Modewelt ein fester Begriff. Die Zusammenarbeit mit großen Luxusmarken wie Gucci, Prada und Armani gehört für die Fünf bereits zum Alltag. Besonders Jacob stach dabei hervor, als er vergangenes Jahr bei der Versace-Show während der Mailänder Fashion Week sein Laufsteg-Debüt gab. Neben Mode und Musik wagen sich die Jungs bald auch in die Filmwelt: Gemeinsam arbeiten sie aktuell an einem TV-Projekt für Amazon MGM Studios, das 2026 auf Prime Video erscheinen soll. Es wird ihr Schauspieldebüt sein – ein weiterer Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere.

Abseits des Rampenlichts setzen sich die Elevator Boys auch für ernste Themen ein: Als Botschafter für die Organisation HateAid engagieren sie sich gegen Hass im Netz und nutzen ihre Reichweite, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Ihre Vielseitigkeit und ihr Engagement haben ihnen bereits Berichte in renommierten Magazinen wie GQ, Vogue und Forbes eingebracht. Gleichzeitig zeigen sie immer wieder, wie eng ihr Zusammenhalt ist – eine Freundschaft, die über die Arbeit hinausgeht. "Wir sind mehr als nur eine Band, wir sind wie Brüder", betonte Julien in der Vergangenheit gegenüber der Zeitschrift Vogue.

Instagram / elevatorboys Tim Schaecker, Jacob Rott, Luis Freitag, Julien Brown und Bene Schulz, Dezember 2024

Getty Images Die Elevator Boys, August 2024

