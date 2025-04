Bene Schulz schwärmt von der Zeit am Elevator-Boys-Filmset

Schon seit einiger Zeit sind die Elevator Boys mehr als nur Influencer. Ihr neuestes Projekt ist ein Film, in dem sie die Hauptrollen übernehmen und der von Amazon Studios produziert wird. Auf Instagram halten die fünf Jungs der Truppe ihre Fans fleißig auf dem Laufenden – und haben kürzlich verraten, dass die Zeit am Set sich langsam dem Ende zuneigt. Das scheint vor allem Bene Schulz nahezugehen. "Ich bin nicht bereit dafür, dass der Dreh jetzt schon zu Ende ist", gibt er in seiner Story zu und ergänzt: "Ich habe das Set geliebt und all die kreativen Leute hier und die Arbeit als Schauspieler!"

Die Arbeit am Filmset hat ihm so gut gefallen, dass er es kaum erwarten kann, das nächste Projekt anzupacken. "Ich hoffe wirklich, dass die Reise als Schauspieler für mich noch nicht vorbei ist und noch weitergeht. Ich bin mir sicher, dass das jetzt wirklich mein Traum ist", schwärmt er hoffnungsvoll. Seine Chancen auf eine erfolgreiche Karriere im Filmbusiness stehen tatsächlich ganz gut: Er und die anderen vier Jungs der Elevator Boys – Jacob Rott (25), Tim Schaecker (26), Luis Freitag und Julien Brown – stehen aktuell bei Creative Artists Agency unter Vertrag. Diese Talentagentur aus Hollywood vertritt zum Beispiel echte Größen wie Ariana Grande (31), Anne Hathaway (42), Harry Styles (31) und Ryan Gosling (44).

Sollte Benes Weg als Schauspieler dennoch schon vorbei sein, muss er jedoch noch lange nicht verzagen: Obwohl er und die Elevator Boys als Webstars angefangen haben, sind sie mittlerweile mehr als das. Bene, Jacob und Tim werden nicht nur immer wieder gerne als Models für Covershootings und Laufstege gebucht – das ganze Kollektiv ist auch noch als Band tätig. In den vergangenen zwei Jahren haben sie schon ein Mini-Album veröffentlicht und durften in Zusammenarbeit mit Amazon den Weihnachtsklassiker "Jingle Bell Rock" covern.

Instagram/elevatorboys Die Elevator Boys am Set ihres Films, 2025

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys, März 2025

