Tim Schaecker verlässt Elevator-Boys-WG nach drei Jahren

Elevator Boy Tim Schaecker (25) steht vor einer großen Veränderung. Der Content Creator lebte drei Jahre mit den anderen Jungs der TikTok-Gruppe unter einem Dach. Jetzt hat er sich entschlossen, auszuziehen. Das teilt Tim seinen Fans bei Instagram mit. In einem Video zeigt er sich ein letztes Mal auf dem Balkon seiner alten WG. "Das ist der letzte Abschied. Wir haben drei Jahre in diesem Apartment gewohnt – fast zweieinhalb Jahre mit sechs Jungs unter einem Dach ist... verrückt", meint der Netz-Star. Die Wohnung der Jungs ist damit offenbar jetzt komplett leer, denn der 25-Jährige zeigt auch ein Vorher-Nachher-Bild des Wohnzimmers: Auf dem alten Foto sind eine gemütliche Couch und ein großer Fernseher zu sehen, auf dem zweiten stehen nur noch Kisten an der Fensterfront.

Und wo ist Tims nächster Stopp? In einer neuen Wohnung offenbar erst einmal nicht, denn es steht ein Projekt mit drei Monaten Produktionszeit an. Zusammen mit dem Kameramann der Elevator Boys, Jojo Kapol, hat er sich fürs Erste einen Lagerraum gemietet. Den Raum zeigt der Influencer seinen Fans ebenfalls in seiner Story. "Willkommen in meinem 'Zuhause' für die nächsten paar Monate. Wir werden für ein großes Projekt drei Monate weg sein – ich und Jojo haben entschieden, keine Unterkunft zu organisieren, sondern unsere Sachen in ein Lager zu bringen und einfach mit dem Strom zu schwimmen", erklärt Tim. Die Wohnung der Elevator Boys leerte sich aber schon vorher: Jacob Rott (24) lebt schon länger allein, Luis Freitag und Julien Brown haben mittlerweile eine Zweier-WG bezogen.

Beruflich haben die Elevator Boys in diesem Jahr einiges vor. Die fünf Jungs um Tim, Julien, Jacob, Luis und Bene Schulz sind längst über ihr Image als Internetsensation hinweg – mittlerweile sind sie auch Models und sogar als Boyband unterwegs. Vergangenes Jahr veröffentlichten sie ein Cover des Weihnachtshits "Jingle Bell Rock" und landeten damit sogar in den Top 50 der deutschen Charts. 2025 dürfen sie einen weiteren Meilenstein zu ihrer Vita hinzufügen: Für Prime Video drehen sie ihren ersten Film. "Hey Leute, wir sind die Elevator Boys und wir haben euch was Cooles mitzuteilen. Wir arbeiten gerade an einem eigenen ersten Filmprojekt gemeinsam mit Amazon", freute die Gruppe sich in der Ankündigung im Netz. Worum es in dem Streifen gehen soll, blieb aber erst mal ihr Geheimnis.

Anzeige Anzeige

Instagram / timschaecker Elevator Boys im Juli 2024

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/Cah-nRpPsv6/ Die Elevator Boys im Februar 2022 in Los Angeles

Anzeige Anzeige