Drehbuch für Elevator-Boys-Film wurde im Eiltempo verfasst

Bene Schulz, Jacob Rott (25), Julien Brown, Luis Freitag und Tim Schaecker (26), besser bekannt als die Elevator Boys, arbeiten gerade an ihrem ersten Film. Der Streifen, der von Amazon MGM Studios Germany produziert wird, basiert auf einer fiktiven Geschichte rund um eine Boyband – gespielt von den fünf Influencern selbst. Das Drehbuch entstand dabei unter erheblichem Zeitdruck. Die Autorin Juliana Lima Dehne erinnerte sich beim Seriencamp laut Deadline an die Anfrage von der Produktion: "Sie sagten: 'Wir wollen mindestens fünf Ideen, völlig unabhängig voneinander. Wegen des Zeitdrucks und weil die Jungs um die Welt reisen, müssen wir sie nächste Woche präsentieren.'"

Die Autorin holte daraufhin zwei Kollegen mit ins Boot, die ihr bei den Entwürfen halfen. "Wir haben die Ideen für diese fünf Pitches bearbeitet, sodass die Elevator Boys schließlich einen davon auswählen konnten, um ihn zu einem Film zu entwickeln", erklärte Juliana. Demnach hatten die fünf Jungs aus Deutschland ein entscheidendes Mitspracherecht, was die Handlung des Streifens angeht. Die Produktion des Films begann schließlich im März und führte die Stars unter anderem nach Malta und in weitere europäische Länder. Insbesondere bei der jungen Zielgruppe wird ein großer Erfolg für das Projekt erwartet.

Für Julien, Luis und Co. war der Dreh eine ganz neue Erfahrung. Bislang hatten sie hauptsächlich Auftritte in TV-Shows wie Wer weiß denn sowas? und Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt. Nach den Dreharbeiten schwärmte Bene auf Instagram: "Ich habe das Set geliebt und all die kreativen Leute hier und die Arbeit als Schauspieler!"

Getty Images Die Elevator Boys bei der Berlinale 2025

Instagram / bene.sz Bene Schulz, Internetbekanntheit

