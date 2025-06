"Mir geht es gut": Michael Schanze hat 73 Kilogramm verloren

Michael Schanze (78) hat eine erstaunliche Transformation durchgemacht. Der beliebte TV-Moderator, der aus Kultshows wie "1, 2 oder 3" bekannt ist, hat ganze 73 Kilogramm abgenommen und bringt jetzt 125 Kilo auf die Waage. Einst wog er beinahe 200 Kilogramm und war deswegen zuletzt sogar auf einen Rollator angewiesen. "Mir geht es heute richtig gut", sagt Michael in einem Interview mit der Bild-Zeitung, räumt aber auch ein: "Aber das kann sich schnell wieder ändern. Die Schmerzen im Rücken stoppen mich immer wieder urplötzlich." Sein Ziel ist es, 100 Kilo zu erreichen und wieder ein "UHU", also ein "Unter-Hundert-Mann", zu werden.

Der Weg zu seinem Abnehmerfolg war für Michael alles andere als einfach. Nach einem schweren Skiunfall vor über zwanzig Jahren, bei dem er sich unter anderem die Wirbelsäule schwer verletzte, war Sport für ihn kaum mehr möglich. Die körperliche Inaktivität führte zu einer stetigen Gewichtszunahme. Heute legt er großen Wert darauf, seine Mahlzeiten bewusster zu gestalten, ohne sich dabei zu sehr einzuschränken – er isst, was ihm schmeckt, nur eben in kleineren Mengen: "Ich esse bewusster, halte mich so gut es geht fit und gebe mir mittlerweile jeden Sonntag eine Abnehmspritze."

Neben der positiven Entwicklung schwingt jedoch auch Traurigkeit mit, denn Michael vermisst seine Lebensgefährtin Uschi Kröhl, die im Sommer 2024 an den Folgen einer Hirnblutung starb. "Es tut schon weh, dass Uschi diese Entwicklung nicht mehr erlebt hat", sagt Michael der Bild und fügt hinzu: "Der Kalender sagt, es ist zehn Monate her. Aber meine Seele spricht eine andere Sprache." Sie war für ihn eine wichtige Stütze im Leben und ermutigte ihn stets, nicht aufzugeben. "Nie aufgeben, immer weitermachen" lautete ihr Lebensmotto, das Michael heute noch begleitet.

Anzeige Anzeige

Actionpress/ United Archives GmbH Moderator Michael Schanze

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Schanze und seine Partnerin Uschi Köhl im November 2021

Anzeige Anzeige