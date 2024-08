Michael Schanze verrät: So waren Uschis (†) letzte Tage

Michael Schanze (77) steht nach dem plötzlichen Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin Uschi Köhl noch immer unter Schock. Der Entertainer fand seine Partnerin, die er seit 40 Jahren kannte, leblos in ihrer Münchener Wohnung. Nun spricht er erstmals über die letzten Tage seiner geliebten Uschi. "Wie soll es einem schon gehen, wenn man so plötzlich seinen geliebten Lebenspartner verliert – traurig, niedergeschlagen", erklärt Michael gegenüber Bild und fügt hinzu: "Aber ich versuche, mich an der Tatsache aufzurichten, dass Uschi nicht leiden musste." Ein Arzt habe ihm versichert, dass es keine Möglichkeit gegeben hätte, Uschi zu retten.

Rückblickend auf ihre letzten gemeinsamen Tage erklärt Michael, dass er durchaus eine Veränderung an seiner Liebsten bemerkt habe. "In letzter Zeit war Uschi oft müde – ganz im Gegensatz zu ihrer sonst so aufgeweckten Art. Neben ihrer normalen Medizin hat sie auch mal Schlaftabletten genommen. Sonst war alles normal", erinnert sich der Kultmoderator. Seine Partnerin habe tapfer durchgehalten: "Geklagt hat Uschi nicht."

Der frühere Moderator der Show "1, 2 oder 3" muss jetzt lernen, mit seinem schweren Verlust umzugehen. Unterstützung erhält er dabei vor allem von seinem Bruder Christian, der ihm in dieser emotionalen Zeit zur Seite steht. "Er hilft mir, denn in meinem Kopf bin ich noch etwas durcheinander", gibt der 77-Jährige zu. Auch die Trauerfeier für die Verstorbene müsse geplant werden. "Ich werde versuchen, stark zu bleiben", zeigt sich Michael zuversichtlich.

Feil, Bernd / ActionPress Uschi Köhl und Michael Schanze im Mai 2023

Actionpress/ United Archives GmbH Moderator Michael Schanze

