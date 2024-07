Die Partnerin von Kultmoderator Michael Schanze ist tot!

Michael Schanze (77) trauert. Wie Bild berichtet, ist die Lebensgefährtin des Kultmoderators, Uschi Köhl, ganz plötzlich an einer massiven Gehirnblutung verstorben. Der "1, 2 oder 3"-Star war derjenige, der seine Liebste leblos am Montag in ihrem Zuhause in München auffand. "Ich habe sie am Nachmittag in unserem Wintergarten gefunden", berichtet Michael dem Blatt. Er habe den Notarzt gerufen, der eine Stunde lang um ihr Leben kämpfte, doch vergebens. Uschi wurde 70 Jahre alt.

Der Tod seiner Partnerin trifft Michael völlig unerwartet – er leide aktuell sehr. "Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See", erklärt Michael dem Blatt erschüttert. Der TV-Star kannte die Kostümbildnerin seit rund 40 Jahren. Vor zehn Jahren lud Michael Uschi schließlich zu einem seiner Theaterstücke ein – und dann funkte es zwischen ihnen. Seither galt das Paar als unzertrennlich.

Michael muss nun mit dem Verlust seiner Partnerin zurechtkommen. Gleichzeitig muss der 77-Jährige aber auch die Beisetzung seiner geliebten Uschi planen. Dabei unterstützen ihn seine drei Söhne Patrick, Florian und Sebastian. Sie stammen aus seiner Ehe mit seiner Frau Monika. Mit ihr war er von 1983 bis 2000 verheiratet.

Moderator Michael Schanze

Uschi Köhl und Michael Schanze im Mai 2023

