So geht Michael Schanze mit Trauer um seine Uschi (†70) um

Michael Schanze (77) verlor vor wenigen Monaten seine Lebensgefährtin Uschi Köhl. Nach diesem Verlust absolvierte der Moderator nun anlässlich der Premiere seines Musicals "Eine Weihnachtsgeschichte" seinen ersten öffentlichen Auftritt und schien dabei – trotz der schweren Zeit – positiv in die Zukunft zu blicken. "Natürlich war das ein Jahr wie kein anderes, und ich versuche immer noch, mich mit der neuen Situation zurechtzufinden", erklärte er gegenüber RTL und fügte hinzu: "Ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg."

Der TV-Star erzählte, er habe eine positive Grundeinstellung, die ihm besonders in dunklen Momenten helfe und dafür sorge, stets nach vorn zu schauen. "Das geht nicht, wenn man nur in der Vergangenheit immer, immer bohrt und grübelt. Dann hat das Jetzt keine Chance", erläuterte Michael. Darüber hinaus seien es aber auch seine drei Söhne, die ihm zur Seite stehen. "Das ist für mich eine Kraftquelle", verdeutlichte der 77-Jährige und resümierte: "Nach dem, was sich in diesem Jahr ereignet hat, habe ich nur einfach einen Wunsch: Dass alle meine Lieben, dass wir gesund und uns einander gewogen bleiben."

Uschi verstarb im Juli dieses Jahres im Alter von 70 Jahren an einer Gehirnblutung. Wie Bild berichtete, fand Michael seine langjährige Lebenspartnerin leblos im Wintergarten ihres gemeinsamen Zuhauses und rief daraufhin sofort den Notarzt. Dieser bemühte sich eine Stunde lang, das Leben der Kostümbildnerin zu retten – leider vergebens. "Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See", trauerte der "1, 2 oder 3"-Star daraufhin und betonte, der Tod seiner Partnerin habe ihn völlig unerwartet getroffen.

Getty Images Michael Schanze im November 2024

Getty Images Uschi Köhl und Michael Schanze im November 2023

