So hat Moderator Michael Schanze 50 Kilogramm abgenommen

TV-Moderator Michael Schanze (77) hat eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht: Der 77-Jährige hat mehr als 50 Kilogramm abgenommen. Nach dem plötzlichen Tod seiner Lebensgefährtin Uschi Köhl im Sommer dieses Jahres entschied er sich, sein Leben umzukrempeln und sich mehr um seine Gesundheit zu kümmern. In seinem Fitnessstudio begann er intensiv zu trainieren und verlor innerhalb weniger Monate fast die Hälfte seines Körpergewichts, wie er der Bild verriet. Doch damit sei seine Abnehmreise noch nicht beendet: Michael möchte weiter abnehmen.

Die Reise zu diesem neuen Lebensstil begann für Michael in der Hotelklinik St. Wolfgang in Bad Griesbach, wo er sich nach regelmäßigem Herzflimmern einer Herzoperation unterzog. Die Zeit in der Klinik nutzte er, um über seine Gesundheit nachzudenken. Er erkannte, dass er grundlegende Änderungen vornehmen musste. Zurück in der Heimat begann er, regelmäßig in seinem Fitnessstudio zu trainieren, wie er gegenüber dem Newsportal preisgab: "Ich bin sofort in mein Fitnessstudio, um zu schwimmen, das tut mir gut." Ob er dabei Unterstützung von einem professionellen Trainer hatte oder seine Ernährung umgestellte, ist nicht bekannt.

Im Juli dieses Jahres wurde Michael der Boden unter den Füßen gerissen, als er seine Lebensgefährtin Uschi Köhl plötzlich verlor. Die Nachricht von ihrem unerwarteten Tod traf ihn hart und stellte sein Leben auf den Kopf. Der TV-Moderator, bekannt aus der Sendung "1, 2 oder 3", fand seine Liebste leblos im Wintergarten ihres gemeinsamen Zuhauses in München, wie er gegenüber der Bild preisgab. Trotz aller Bemühungen des Notarztes verstarb Uschi an einer massiven Gehirnblutung. "Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See", offenbarte er in dieser belastenden Zeit.

Getty Images Michael Schanze, 2015

Future Image / ActionPress Michael Schanze und seine Partnerin Uschi Köhl