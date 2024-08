"Wie ein Blitzschlag": Michael Schanze trauert um Uschi

Michael Schanze (77) durchlebt aktuell eine schwere Zeit: Vor wenigen Wochen verstarb überraschend seine langjährige Lebensgefährtin Uschi Köhl. Wie er gegenüber Bunte offenbart, war eine Gehirnblutung schuld an ihrem Tod. "Der Notarzt sagte mir, dass Uschi keine Chance hatte", erklärt er. Das Alleinsein sei für den Kultmoderator nach ihrem Tod sehr schwer: "Uschi war mein Halt, mein Hafen", sagt er und führt fort: "Ihr Tod kam wie ein Blitzschlag."

Die beiden kannten sich über 40 Jahre – 30 Jahre davon waren sie ineinander verliebt. In ihrem Umkreis wurden sie als Traumpaar betitelt, wie Michael weiter dem Magazin erzählt: "Ich bekam ganz viele Beileidsbriefe von Freunden, die alle betonten, wie herzlich und innig sie uns beide als Paar empfanden, wir waren das perfekte Match für sie." Uschi sei der Grund gewesen, weshalb sich der 77-Jährige nach der Pandemie wieder in die Öffentlichkeit begeben hat. Aufgrund seiner schweren Erkrankung hatte er sich während dieser Zeit sehr zurückgezogen.

Der Entertainer fand seine geliebte Uschi Ende Juli leblos in ihrer Münchener Wohnung. In ihren letzten Tagen soll Michael eine Veränderung an ihr bemerkt haben. "In letzter Zeit war Uschi oft müde – ganz im Gegensatz zu ihrer sonst so aufgeweckten Art. Neben ihrer normalen Medizin hat sie auch mal Schlaftabletten genommen. Sonst war alles normal", offenbarte er. Ein Arzt habe ihm versichert, dass es keine Möglichkeit gegeben hätte, sie zu retten. "Ich versuche, mich an der Tatsache aufzurichten, dass Uschi nicht leiden musste", erzählte er.

Feil, Bernd / ActionPress Uschi Köhl und Michael Schanze im Mai 2023

Getty Images Michael Schanze, 2015

