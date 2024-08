Michael Schanze kann den Tod seiner Uschi nicht begreifen

Michael Schanze (77) muss derzeit einen schlimmen Verlust verarbeiten: Seine langjährige Lebensgefährtin Uschi Köhl ist vor wenigen Tagen überraschend gestorben. Dass die Liebste des Kultmoderators nun nicht länger an seiner Seite ist, ist für ihn nur schwer begreiflich. "Es ist ein Tiefschlag, ich bin noch nicht zu mir gekommen", berichtet er nun im Interview mit Bunte erschüttert. Uschi habe ihm stets Halt gegeben und ihm den Rücken gestärkt. "Uschi war immer an meiner Seite. Sie war die Speerspitze zum normalen Leben, in das ich mich wieder gesehnt habe. Uschi war mein Halt, mein Hafen", trauert Michael.

Uschis Tod kam für Michael aus dem Nichts. Vor allem da eigentlich er derjenige in ihrer Beziehung gewesen sei, den oft gesundheitliche Probleme plagten. "Ich war doch der mit den vielen Krankheiten, nicht Uschi", erklärt der "1, 2 oder 3"-Ansager dem Magazin weiter. Vor dem Ableben seiner Freundin habe es keinerlei Warnzeichen gegeben. Doch Uschi starb letztlich an einer schweren Hirnblutung. Michael fand sie in ihrem Zuhause in München tot auf. Um das zu verarbeiten, kann der 77-Jährige zum Glück voll und ganz auf seine Liebsten bauen. "Es ist rührend, wie meine Familie in dieser schweren Zeit funktioniert. Mein ganzes Haus ist voll. Ich bin nicht einsam. Das tut so gut", freut er sich über die Unterstützung seiner drei Söhne Patrick, Florian und Sebastian.

Michael und Uschi kannten sich rund 40 Jahre. Es funkte aber erst deutlich später zwischen den beiden. Vor zehn Jahren lud der deutsche TV-Star die Kostümbildnerin zu einem seiner Theaterstücke ein. Offenbar die richtige Entscheidung: Denn seither galten sie als unzertrennlich. Nun ist Uschi nicht mehr da – doch Michael ist dankbar für die gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin und für die Positivität, die sie stets verbreitete. "Ihre Lebensfreude wird bei vielen bleiben und in mir ganz besonders", ist er sich abschließend in seinem Interview sicher.

Anzeige Anzeige

Future Image / ActionPress Michael Schanze und seine Partnerin Uschi Köhl

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Schanze, 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de