Sabrina Carpenter enthüllt Bedeutung ihres Songs "Manchild"

Sabrina Carpenter (26) hat den wahren Ursprung ihres neuen Songs "Manchild" enthüllt und damit Spekulationen aus dem Weg geräumt, dass das Stück eine Anspielung auf einen ihrer Ex-Partner sein könnte. Die Sängerin wandte sich auf Instagram an ihre Fans und erklärte, dass der Song die turbulenten Beziehungen ihrer jüngeren Jahre widerspiegelt. "Es klingt wie die gesangliche Verkörperung eines liebevollen Augenrollens und es fühlt sich an wie ein nicht enden wollender Roadtrip im Sommer", schilderte Sabrina. Der Song entstand an einem gewöhnlichen Dienstag in Zusammenarbeit mit Amy Allen und Jack Antonoff (41), kurz nachdem Sabrina ihr Album "Short ‘n Sweet" fertiggestellt hatte.

Obwohl die neuen Songtexte, gepaart mit fröhlichen Melodien, etwas spöttisch wirken und von einem "Manchild", also einem unreifen Mann, handeln, bestätigte die Musikerin, dass der Song keine direkte Anspielung auf eine bestimmte Person ist. Dennoch entstanden zahlreiche Mutmaßungen im Netz, da Sabrina 2023 kurzzeitig mit Shawn Mendes (26) und später mit Barry Keoghan (32) liiert war. Von Letzterem trennte sie sich im Dezember 2024, wobei er zuvor als ihr romantischer Co-Star im Musikvideo zu "Please Please Please" aufgetreten war.

Auch ihre Shows sorgten in den vergangenen Monaten für ordentlich Gesprächsstoff. Bei einem Konzert in Paris überraschte Sabrina das Publikum mit einer besonders freizügigen Performance ihres Songs "Juno". Gemeinsam mit zwei Tänzern inszenierte die Künstlerin auf der Bühne die berühmte "Eiffel-Tower"-Position – eine Anspielung auf das Pariser Wahrzeichen und den gleichnamigen sexuellen Akt. Videos des Auftritts verbreiteten sich schnell auf X und sorgten sowohl für Begeisterung als auch für harsche Kritik.

Getty Images Barry Keoghan, Mai 2025

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025

