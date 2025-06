Fans begeistert: Sabrina Carpenter kündigt neuen Song an

Sabrina Carpenter (26) hat große Neuigkeiten für ihre Fans: Die Sängerin, die mit ihren emotionalen Songs immer wieder begeistert, wird diesen Donnerstag ihr neuestes Werk veröffentlichen. Das Lied trägt den Titel "Manchild", was mit "männliches Kleinkind" übersetzt werden kann. Die Musikerin gab auf Instagram bereits einen kleinen Einblick und schrieb dazu: "Dieser hier handelt von dir!" Für das Artwork wählte Sabrina ein auffälliges Motiv: In einer Wüstenkulisse steht sie mit einem weißen, geknoteten Hemd und kurzen Jeans – die perfekte Inszenierung für eine weitere mögliche Sommerhymne?

Doch damit nicht genug: Für ihre Fans hat Sabrina eine weitere Überraschung parat. Neben dem digitalen Release wird es ein exklusives Vinyl geben, auf dessen Rückseite ein zusätzlicher Song zu finden ist. Dieser trägt den originellen Titel "Inside Of Your Head When You’ve Just Won An Argument With A Man" – was so viel heißt wie: "In deinem Kopf, wenn du gerade einen Streit mit einem Mann gewonnen hast." Auch ein Videoclip, in dem die "Espresso"-Interpretin einen ersten Vorgeschmack auf ihren neuen Song gibt, sorgt bereits für Begeisterung: "Sabrinas Sommer kommt!"

Ob die Blondine mit der neuen Musik etwa gegen ihren Ex Barry Keoghan (32) schießt? Dieser Meinung sind zumindest zahlreiche ihrer Fans auf Social Media, die unter anderem schreiben: "Oh, Schei*e, Barry steckt in Schwierigkeiten!" Rückblickend hat die Sängerin in der Vergangenheit oft ein Händchen dafür bewiesen, Geschichten aus ihrem Leben künstlerisch darzustellen – besonders, wenn es um das Thema Liebe geht. Erst vor wenigen Monaten machte ein Musikvideo Schlagzeilen, in dem Sabrina mit Dolly Parton (79) zusammenarbeitete und gezielt an ein Kapitel ihrer Vergangenheit anknüpfte – und zwar ihre frühere Beziehung mit Barry.

