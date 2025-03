Dolly Parton stellte Sabrina Carpenter besondere Bedingungen

Sabrina Carpenter (25) und Dolly Parton (79) überraschten ihre Fans vor wenigen Wochen mit einer besonderen Kollaboration: Die beiden Goldkehlchen hatten sich für einen Remix von Sabrinas Song "Please, Please, Please" zusammengetan, der am Valentinstag 2025 veröffentlicht wurde. Für die Zusammenarbeit musste Sabrina vorab jedoch einigen Bedingungen zustimmen, wie Dolly jetzt im Interview mit Knox News verriet: Die 25-Jährige habe ihr versprechen müssen, auf vulgäre Sprache und Gotteslästerung zu verzichten. "Ich fluche nicht, mache mich nicht über Jesus lustig und spreche nicht schlecht über Gott", betonte die gläubige Christin und Country-Ikone gegenüber der Zeitung. Sabrina habe verständnisvoll auf ihren Wunsch reagiert und unter anderem für den Ausdruck "motherf*cker" eine weniger kontroverse Formulierung gefunden.

Das humorvoll gehaltene Musikvideo zum Song zeigt Sabrina und Dolly in einem blauen Pickup-Truck auf einer abenteuerlichen Fahrt durchs Land – verfolgt von der Polizei. Dabei sind die beiden sichtlich gut gelaunt und scherzen miteinander, wie in einem Making-of-Video zu sehen ist, das Dolly auf TikTok teilte. Besonders pikant: Im Musikclip scheint Sabrina ironisch auf ihre verflossenen Liebschaften Bezug zu nehmen. So deuteten einige Fans den gefesselten Mann im Truck als Anspielung auf ihren Ex, den Schauspieler Barry Keoghan (32).

Dolly, die seit Jahrzehnten zu den schillerndsten Figuren der Country-Musik gehört, ist bekannt für ihre positive Ausstrahlung und ihre Prinzipientreue. Sabrina hingegen, die als Schauspielerin bekannt wurde und sich später erfolgreich als Sängerin etablierte, hat in den letzten Jahren mit ihren emotionalen Songs und spritzigen Bühnenperformances ein breites Publikum begeistert. Die Zusammenarbeit der beiden Musikerinnen zeigt nicht nur gegenseitigen Respekt, sondern lässt auch zwei Generationen miteinander verschmelzen – eine Verbindung, die für beide Künstlerinnen von Herzen zu kommen scheint. "Dolly und ich in einem Pickup-Truck – das war ein Traum", schwärmte Sabrina rückblickend auf Instagram.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025

