Ansage an Hater: Sabrina Carpenter nackt auf Magazin-Cover

Sabrina Carpenter (26) hat für das Cover der Juli/August-Ausgabe von Rolling Stone ihre Hüllen fallen lassen. In der sinnlichen Fotostrecke, die Daily Mail vorliegt, posiert die Sängerin in durchsichtigen Strumpfhosen und barfuß, wobei sie ihre Arme strategisch einsetzt, um ihre Brust zu verdecken. Die blonde Musikerin erklärte im Interview mit dem Magazin, dass sie mit ihrem Körper im Reinen sei, doch ihre künstlerische Ausdrucksweise wird nicht von allen gefeiert. Besonders ihre offen sinnlichen Performances auf ihrer "Short and Sweet"-Tour, wie bei dem Song "Juno", sorgen im Netz sowohl für Begeisterung als auch für Kritik.

Die 26-Jährige reagierte auf die Kritik mit einem Augenzwinkern und wies darauf hin, dass genau diese Lieder, die oft erotisch aufgeladen seien, von ihren Fans am meisten geliebt würden. "Es ist ironisch, wenn Leute sich beschweren. Sie sagen: 'Alles, was sie tut, ist über dieses Thema zu singen.' Aber genau diese Songs habt ihr populär gemacht", so Sabrina im Interview mit Rolling Stone. Sie ergänzte, dass ihre Liveshows weitaus mehr Inhalte wie Balladen und tiefgründige Nummern bieten würden, diese aber weniger Aufmerksamkeit fänden.

Sabrina hat in ihrer Karriere stets dafür gekämpft, Klischees zu durchbrechen und sich auf ihre ganz eigene Weise künstlerisch auszudrücken. In einem späteren Telefoninterview mit dem Magazin nahm sie die Kritik an Künstlerinnen insgesamt ins Visier, bemängelte die extreme Beobachtung und appellierte an mehr Zusammenhalt unter Frauen. "Ich glaube nicht, dass je eine Zeit existiert hat, in der Frauen mehr zerpflückt wurden als jetzt", sagte sie und verwies darauf, dass alle Künstlerinnen hiervon betroffen seien. Sabrina sprach von einem scheinbaren "Girl-Power"-Zeitalter, in dem Frauen sich gegenseitig unterstützen sollten, aber oft das Gegenteil passiere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Februar 2025

Anzeige Anzeige