Sabrina Carpenter schockt in Paris mit expliziter Bühnenshow

Sabrina Carpenter (25) hat bei ihrem Konzert in Paris für Furore gesorgt. Während ihres Auftritts am Montagabend in der Accor Arena überraschte die Sängerin mit einer freizügigen und provokanten Performance ihres Songs "Juno", wie ein Clip auf X beweist. Unterstützt von zwei männlichen Tänzern simulierte sie auf der Bühne die sogenannte "Eiffel-Tower"-Position – eine Anspielung auf das berühmte Pariser Wahrzeichen und den gleichnamigen sexuellen Akt. Gekleidet in ein glitzerndes grünes Crop-Top, einen dazu passenden Minirock und silbernen Stiefeln präsentierte sich Sabrina selbstbewusst vor dem jubelnden Publikum.

Während zahlreiche Fans von der kreativen und mutigen Inszenierung beeindruckt waren, gab es auch einige kritische Stimmen. Auf der Plattform beschwerten sich manche Nutzer darüber, dass solch explizite Darstellungen für eine breite Zielgruppe – darunter auch minderjährige Zuschauer – unangebracht seien. "Sie präsentiert Sexstellungen vor einem hauptsächlich minderjährigen Publikum? Ich bin ihr Fan, aber das ist nicht in Ordnung", beschwerte sich ein User. Andere verteidigten die Sängerin jedoch und wiesen darauf hin, dass ihre Musik und ihre Shows ganz klar an ein erwachsenes Publikum gerichtet seien.

Die 25-Jährige ließ sich von der jüngsten Kritik jedoch ganz und gar nicht beeindrucken. Schon vor rund zwei Monaten hatte die "Espresso"-Interpretin den Vorwurf entschieden zurückgewiesen, dass ihre Bühnenoutfits an kleine Mädchen erinnern würden und sie Frauenrechte untergrabe. Sie konterte gegenüber The Sun wie folgt: "Wenn man mit einer Frau nicht umgehen kann, die sich mit ihrer Sexualität wohlfühlt, sollte man nicht zu meinen Shows kommen." Damit hatte die US-Amerikanerin eindeutig klargestellt, dass sie ihre kreative Freiheit nicht einschränken lassen möchte.

Sabrina Carpenter bei den Brit Awards 2025

Sabrina Carpenter, Februar 2025

