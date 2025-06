Radiohead-Sänger Thom Yorke schickt Fans auf Schatzsuche

Thom Yorke (56), Frontmann der britischen Rockband Radiohead, hat seine Fans mit einer außergewöhnlichen Aktion überrascht: Gemeinsam mit dem britischen DJ Mark Pritchard und dem australischen Künstler Jonathan Zawada hat er weltweit 400 nummerierte Bronzemünzen verstecken lassen. Die medienwirksam inszenierte Schatzsuche, die anlässlich des kürzlich erschienenen Albums "Tall Tales" ins Leben gerufen wurde, lädt Musikliebhaber aus aller Welt dazu ein, die versteckten Exemplare – "vergraben in Erde, Stein, Schatten" – aufzuspüren. Unterstützt werden die Sucher durch Hinweise, die das Team über Instagram und eine spezielle Webseite teilt.

Die Münzen wurden sorgfältig gestaltet – ein YouTube-Video dokumentiert sogar den besonderen Herstellungsprozess der einzigartigen Schätze. Für die Finder gibt es die Möglichkeit, ihre Münzen samt Fundort auf der Webseite des Projekts zu registrieren, um später möglicherweise einen zusätzlichen Gewinn abzustauben. Auch in limitierte Editionen des neuen Albums sollen einige Münzen integriert worden sein, wie Diskussionen auf Reddit enthüllten. Die tägliche Veröffentlichung neuer Kartenausschnitte und Videos auf Instagram sorgt dafür, dass die Suche für Fans weiterhin spannend bleibt.

Thom beeindruckte in den letzten Jahren nicht nur durch kreative Marketingaktionen, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Produktivität als Musiker. Neben seiner Arbeit mit Radiohead brachte er mit seinem Sideproject "The Smile" in kürzester Zeit drei erfolgreiche Alben heraus. Radioheads letzte Veröffentlichung liegt dagegen schon länger zurück: "A Moon Shaped Pool" erschien im Mai 2016, doch deutete der Manager der Band kürzlich an, dass es eine Comeback-Tour geben wird. Thom, bekannt für seine experimentellen Ansätze und innovativen Ideen, zeigt mit der aktuellen Schatzsuche einmal mehr, dass er stets neue Wege findet, um die Verbindung zu seinen Fans weltweit lebendig zu halten.

Getty Images Mitglieder der Band Radiohead bei den Grammy Awards 2001

BJR/ HOT/ Rex Features/ ActionPress Musiker Thom Yorke in einer TV-Show

