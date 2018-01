Die Band Radiohead zeigt sich gegenüber Lana Del Rey (32) unversöhnlich! Der Grund: Auf dem aktuellen Album der Chartstürmerin "Lust for Life" soll ein unverfrorenes Plagiat zu finden sein – zumindest, wenn es nach den Britrockern geht! Lanas Song "Get Free" klinge nämlich verdächtig nach ihrem melancholischen Indie-Klassiker "Creep" von 1992. Jetzt muss die US-amerikanische Sängerin mit einer Klage rechnen!

"Die Geschichte mit der Klage ist wahr. Obwohl ich weiß, dass mein Song nicht von 'Creep' inspiriert ist, sehen Radiohead das anders und möchten nun 100 Prozent der Einnahmen", bestätigte die bekannte Beauty am Sonntag persönlich via Twitter. Bisher hätten die Musiker versucht, sich außergerichtlich zu einigen, wie die Sun berichtete, doch dieser Versuch sei letztendlich an der Hartnäckigkeit der Briten gescheitert. Die 32-Jährige selbst sagt über die Auseinandersetzung: "Ich habe ihnen in den vergangenen Monaten bis zu 40 Prozent angeboten, aber sie akzeptieren nur 100." Die Anwälte der Band rund um Frontmann Thom Yorke (49) seien unerbittlich. Deshalb führe laut Lana kein Weg mehr am Gerichtssaal vorbei.