Verdächtige Hinweise: Gibt es bald ein Radiohead-Comeback?

Radiohead-Fans auf der ganzen Welt können sich freuen: Die britische Kultband könnte schon bald auf eine große Comeback-Tour gehen. Hinweise darauf lieferte jüngst der Manager der Band, der unter dem Namen "Blueyed Pictures, Inc." vier Tickets für ein Radiohead-Konzert versteigerte – mit der Option, das Wunschdatum entsprechend dem Tourplan der Gruppe zu wählen. Die Auktion wurde zugunsten eines Projekts zur Brandbekämpfung an der "Palisades High School" in Los Angeles abgehalten. Insider-Berichte der Daily Mail lassen vermuten, dass die Tour bereits diesen Herbst in mehreren europäischen Städten stattfinden könnte.

Die Gerüchte über eine mögliche Rückkehr der "Creep"-Interpreten wurden zusätzlich durch die Gründung einer neuen LLP (Limited Liability Partnership) namens RHEUK25 angeheizt. Ein solcher Schritt deutete in der Vergangenheit oft auf neue Projekte der Band hin – sei es ein Album oder eine Tour. Radiohead hatten letztmals 2018 eine Reihe von Konzerten gegeben, und Fans spekulieren nun, ob die Registrierung der neuen Firma zu einem neuen Album oder einer Tournee führen wird. Außerdem sorgte kürzlich ein Instagram-Post der Band für Aufsehen, in dem das 30-jährige Jubiläum ihres ikonischen Albums "The Bends" gefeiert wurde.

Bassist Jonny Greenwood (53), der im vergangenen Jahr mit einer schweren Infektion im Krankenhaus war, könnte bei einer möglichen Tour sein Comeback feiern. Der Musiker musste aufgrund seines Gesundheitszustands damals die Europatour seines Nebenprojekts "The Smile" absagen, erholte sich jedoch vollständig und kehrte nach einiger Zeit nach Hause zurück. Radiohead, bekannt für ihre enge musikalische Zusammenarbeit und bahnbrechende Rocksounds, hat seit ihrer Gründung im Jahr 1985 eine enorme Fangemeinde aufgebaut. Sollte eine neue Tour tatsächlich bevorstehen, läge sie ganz in der Tradition der Band, die mit Kreativität und Überraschungen immer wieder begeistert.

Getty Images Mitglieder der Band Radiohead bei den Grammy Awards 2001

Getty Images Jonny Greenwood im März 2018

