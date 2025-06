"Love Fool"-Laura & Artur sind nach Trennung wieder zusammen

Laura und Artur, die sich 2023 in der Reality-Datingshow "Love Fool" verliebten, überraschen ihre Fans mit einer erfreulichen Nachricht: Das Paar hat wieder zueinandergefunden! Nachdem die beiden vor wenigen Monaten ihre Trennung bekannt gegeben hatten, teilten sie nun auf Instagram eine innige Bilderreihe, die ihre Versöhnung bestätigt. Dazu schrieben sie: "Nicht alles muss laut sein, um echt zu sein. Kein Comeback. Kein Statement. Nur wir."

In einer kurzen Ansprache in ihrer Story erklärt Laura: "Wir haben uns gerafft, wir wissen, was wir aneinander haben. Wir haben an uns gearbeitet und arbeiten immer noch an uns." Viel mehr Details geben sie jedoch nicht preis und scheinen bewusst den Fokus auf ihre Beziehung zu legen, anstatt die Öffentlichkeit mit weiteren Einblicken zu versorgen. Nach der turbulenten Zeit rund um ihre Trennung möchten sie sich offenbar auf das Wesentliche konzentrieren und ihre Liebe ohne große Worte genießen und stabilisieren.

Die Beziehung der beiden sorgte von Anfang an für Schlagzeilen. Nachdem Laura und Artur sich 2023 bei "Love Fool" kennenlernten, trennte sich Laura zeitnah von ihrem damaligen Ehemann Niclas, um mit Artur zusammen sein zu können. Ihr neues Glück verlief jedoch nicht immer reibungslos und gipfelte im März in der vorübergehenden Trennung. "Wie die meisten es erahnt haben, sind wir nicht mehr zusammen", erklärte Laura in ihrer Story. Doch offensichtlich konnten sie während der Zeit, in der sie auseinander waren, erkennen, was sie aneinander haben – ein Happy End, das sich viele Fans wohl erhofft hatten.

Anzeige Anzeige

Instagram / lxuralotta "Love Fool"-Laura und Artur, TV-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / lxuralotta "Love Fool"-Laura und Artur, TV-Kandidaten

Anzeige Anzeige