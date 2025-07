Wegen Unwetter: Robbie Williams sagt Konzert in Berlin ab

Eigentlich hätte Robbie Williams (51) heute Abend vor rund 22.000 erwarteten Zuschauern in der Berliner Waldbühne auftreten sollen. Doch nun müssen die Fans des britischen Superstars einen herben Rückschlag verkraften: Wie der Veranstalter bekannt gibt, wurde das Musikevent abgesagt. "Das heutige Robbie-Williams-Konzert in der Waldbühne kann aufgrund der akuten Wetterlage leider nicht stattfinden. [...] Vielen Dank für euer Verständnis. Eure Sicherheit hat für uns oberste Priorität", heißt es in dem Statement.

Die Berliner Waldbühne war für das Konzert bis auf den letzten Platz ausverkauft – tausende Zuschauer waren mit großer Vorfreude angereist. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird in der Region Berlin-Brandenburg jedoch Starkregen "lokal bis in den extremen Unwetterbereich" erwartet. Ganz müssen die Fans des "Angels"-Interpreten jedoch nicht auf sein Konzert verzichten: "Das Konzert wird am Mittwoch, dem 23.07.2025, nachgeholt. Tickets behalten ihre Gültigkeit – die Zeiten für das Konzert am Mittwoch bleiben gleich", betont der Veranstalter.

Für Robbie dürfte die Absage auch einen persönlichen Beigeschmack haben – denn der Entertainer steht privat vor großen Herausforderungen. Seine Familie kämpft mit ernsten gesundheitlichen Problemen: Seine Mutter Janet leidet an Demenz, sein Vater Pete an Parkinson. Hinzu kommt, dass seine Schwiegermutter Gwen, die Mutter seiner Frau Ayda Field (46), an Krebs, Lupus und ebenfalls an Parkinson erkrankt ist. "Es ist tief bewegend und betrifft auch meine Frau Ayda stark – und wenn sie betroffen ist, bin ich es auch", erklärte der Musiker kürzlich auf Instagram.

