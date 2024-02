Wohnen die "Love Fool"-Stars Laura und Artur schon zusammen?

Haben sie bereits den nächsten Schritt gewagt? In der neuen Datingshow Love Fool kämpften flirtwillige Singles um ein sattes Preisgeld. Doch unter die Singles mischten sich auch Paare: Unter anderem nahm Laura gemeinsam mit ihrem Ehemann Niclas an dem Format teil – da sie eine offene Ehe führten, störte es ihren Mann auch nicht so sehr, dass sie mit Artur anbandelte. Doch aus dem Spiel wurde ernst: In der Wiedersehensshow erklärten Laura und Artur, dass sie mittlerweile ein Paar sind. Wohnen sie auch schon zusammen?

In einem Q&A auf Instagram stellt sich die TV-Bekanntheit den neugierigen Fragen ihrer Fans. Diese wollen von ihr wissen, ob sie und ihr neuer Freund ihre Beziehung schon auf eine neue Ebene gehoben haben und bereits zusammengezogen sind. "Nein, wir wohnen nicht zusammen. Artur hat immer noch seine Wohnung und ich habe meine Wohnung in Dortmund", erklärt Laura.

Und auch eine weitere Frage brennt den Zuschauern unter den Nägeln: Führen sie und Artur ebenfalls eine offene Beziehung? Doch auch diese Frage verneint die Beauty: "Nope, Artur und ich führen keine offene Beziehung. Wir führen eine ganz normale, monogame Beziehung."

