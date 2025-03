"Love Fool"-Paar Artur und Laura ist nicht mehr zusammen

Die Liebesgeschichte von Laura und Artur, bekannt aus der Datingshow Love Fool, hat ein Ende gefunden. Auf Instagram gab Laura jetzt bekannt, dass die beiden kein Paar mehr sind. "Wie die meisten es erahnt haben, sind wir nicht mehr zusammen", teilte sie in ihrer Story mit. Die beiden hatten sich in der ersten Staffel der Datingshow kennengelernt. Laura verließ nach der Sendung sogar ihren damaligen Ehemann Niclas, um mit Artur ein neues Kapitel zu beginnen.

Zuletzt wurde es allerdings immer ruhiger um das Paar in den sozialen Medien, was bei Fans schon erste Spekulationen auslöste. In der emotionalen Ankündigung ihrer Trennung ließ Laura auch durchblicken, wie schwer die letzte Zeit für sie war. "Ich habe wirklich viel verziehen und gekämpft, um am Ende doch zu verlieren. Ich bin komplett gebrochen und kann meine Emotionen nicht ordnen", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit. Über die genauen Hintergründe der Trennung äußerte sie sich nicht näher. Artur selbst hat sich zu dem Thema bisher nicht zu Wort gemeldet.

Dabei hatten Laura und Artur nach der Show große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft geschmiedet. Sie hatten letztes Jahr noch über ein baldiges Zusammenziehen und sogar eine mögliche Familienplanung gesprochen. Auch die Idee, erneut an einer Reality-TV-Show teilzunehmen, stand im Raum. Doch nun ist von den großen Plänen nichts mehr übrig. Fans, die das "Love Fool"-Pärchen begleitet haben, sind enttäuscht, dass die Romanze ein Ende gefunden hat.

RTL "Love Fool"-Kandidaten Artur, Laura und Niclas

Instagram / lxuralotta "Love Fool"-Laura und Artur, TV-Kandidaten

