Belästigung: Podcasterin Alex Cooper bricht ihr Schweigen

Alex Cooper (30), die heute als eine der erfolgreichsten Podcasterinnen weltweit gilt, hat in der neuen Dokuserie "Call Her Alex" auf Disney+ über eine traumatische Zeit in ihrer Vergangenheit gesprochen. Während ihrer Studienzeit an der Boston University wurde sie nach eigenen Angaben von ihrer Fußballtrainerin Nancy Feldman sexuell belästigt. Kommentare über ihren Körper, unangemessene Fragen zu ihrem Liebesleben und körperliche Annäherungen hätten dazu geführt, dass Alex sich zunehmend unwohl fühlte. Die Situation eskalierte, als sie trotz ihrer Leistung öfter auf der Ersatzbank landete, da sie den Annäherungen der Trainerin nicht nachgab.

Alex entschied sich schließlich, mit ihren Eltern über die Situation zu sprechen und suchte rechtlichen Beistand. Obwohl die Familie alle Vorfälle dokumentierte und der Universität vorlegte, unternahmen weder die Boston University noch die zuständigen Sportfunktionäre konkrete Maßnahmen gegen die Trainerin. Aus Angst, ihr Vollstipendium zu verlieren, und aufgrund der Aussicht auf eine langwierige juristische Auseinandersetzung zog Alex die Konsequenzen: Sie verabschiedete sich von ihrem Kindheitstraum, Profifußballerin zu werden, und konzentrierte sich auf ihren Abschluss. Nancy Feldman hingegen blieb noch viele Jahre Trainerin, bevor sie in den Ruhestand ging.

Trotz dieser belastenden Erfahrungen hat Alex Cooper ihr Leben erfolgreich neu ausgerichtet. 2018 startete sie ihren Podcast "Call Her Daddy", der inzwischen eine riesige Fangemeinde hat und sie zur Multimillionärin gemacht hat. Ihre lockere Art und unkonventionellen Gespräche mit prominenten Gästen haben ihr nicht nur einen Platz in der Podcast-Elite verschafft, sondern auch einen millionenschweren Vertrag mit SiriusXM eingebracht. Auch wenn sie heute ein anderes Leben führt, wird deutlich, wie sehr ihre Vergangenheit sie geprägt hat – nun zeigt sie sich stärker denn je und möchte mit ihrer Geschichte anderen Mut machen.

Alex Cooper, 2025

Alex Cooper, Podcasterin

